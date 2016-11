Pilt: lennuk põrkas kokku 50 kurega

Tähelepanu! Pilt võib olla häiriv!

Lennuk oli just õhku tõusnud Banjuli rahvusvahelisest lennujaamast Gambiast, kui selle teele sattus terve kureparv. Vähemalt 13 lindu tõmmati mootorisse, mistõttu pidi lennuk tegema ka hädamaandumise, vahendab Travel Pulse.

Maandumise ajal oli piloot sunnitud ühe mootoritest välja lülitama, kuid siiski suutis ta maandumise edukalt lõpule viia. Kui lennuk oli maandunud avastati, et mootori tiivikud olid kõverad ning nende ümbrus oli kaetud verega.

Reisijad majutati Gambias veel üheks ööks ning nad said teele asuda taas järgmisel hommikul, kui muljuda saanud lennuk oli parandatud.

