Türgi andis Ühendriikidesse reisimise kohta hoiatuse

Türgi välisministeerium soovitab oma kodanikel vältida teatud demonstratsioone ning võtta kasutusele vajalikud turvameetmed kodudes ja tööjuures, vahendab Travel Pulse.

Välisministeeriumi leheküljel lisati, et lähtudes protestijate kirjutistest sotisaalmeedias, ei ole oodata, et demonstratsioonid lähiajal lõppeksid. Hoiatus puudutab peamiselt New Yorki, Chicagot, Philadelphiat, Miamit, Los Angelest, Seattle'it, Oaklandi ja Portlandi.

Seejuures oli märgitud, et protestid Portlandis on eriti tulised, mistõttu on kohalik politsei need kuulutanud mässuks.