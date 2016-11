Üheksa ameeriklaste veidrust, mis ajavad välismaalased segadusse

Ameerika Ühendriike väisab igal aastal ohtralt turiste ning paljud neist on nõus, et ameeriklastel on mõned veidrad kombed. Huffington Post on internetiavarustest kokku kogunud ameeriklaste kombed, mis välismaalased veidi naerma ajavad.

1. Portsjonite suurus- portsjonid on nii suured, et tihti saab ühest ameeriklase taldrikust söödud kaks välismaalast.

2. Hiiglaslikud autod - tundub, et Ühendriikides väikeseid autosid ei müüdagi, sest kõik on hiiglaslikud kastiautod.

3. Lõputult toitu ja spordivõistluseid - mõnel spordiüritusel käies tundub pigem, et oled sattunud söögiorgiale, sest igalt poolt saab kiirtoitu soetada ja keegi end ka tagasi ei hoia.

4. Arvamus, et kõik on pidanud keelt õppima - paljud šotlased ja inglased on saanud ameeriklastelt julgustavaid kommentaare, et nende inglise keel on väga hea ja nad peaksid õppimist kindlasti jätkama.

5. Suhkur sobib kõigega - Ühendriikides võib olla üsna keeruline tervislikult toituda. Väga paljud toidud on fritüüritud või praetud. Sageli juhtub ka nii, et kui tellid salati, saad kõrvale tasuta jäätise.

6. Pangaautomaadi drive-in - pangas käimine toimib samamoodi nagu McDonald'sisse minek, sõidad lihtsalt autoga akna juurde ja kõik mured saavad lahendatud.

7. Laadad - laatadel saab maitsta veidraid roogasid. Iowa osariigis visati fritüüri isegi känakas võid, mida siis kohalikud hea meelega sõid.

8. Vahed vetsuustel - avalikes käimlates on vetsukabiinide ustel alati suured vahed sees ning sealt on väga lihtne läbi näha.

9. Jootraha - Ühendriikides lisatakse kümne protsendiline jootraha tihti automaatselt arvele, ilma, et selle eest sind hoiatatakse või et see hindades kuidagi kajastuks.