6 moodust, kuidas reisimist odavamaks muuta

Huffington Post pani kokku soovitused, mis aitavad reisi soodsamaks muuta.

1. Reisi väikese grupiga

Suurte gruppidena reisimine võib olla paras peavalu, kuid väikeses grupis ringi liikumine teeb kõik asjad paremaks. Nii saab grupi peale ära jagada mitmed kulud ning ka ühises hotellitoas ööbimine on soodsam ja lõbusam.

2. Ära liialda

Väga lihtne on endale öelda, et oled selle suurepärase õhtusöögi, kalli hotelli või keerukad kokteilid, ära teeninud. Kui teed nii aga igal õhtul oled üsna varsti rahast lage. Loomulikult tee puhkusel toredaid asju, kuid need ei pea olema alati kõige kallimad.

3. Hoia kokku

Reisidel on üsna lihtne kokku hoida, kui plaanid oma minekut veidi ette. Kui lähed autoga, siis paki auto toitu täis, nii ei pea sa vähemalt lõuna ajal väljas sööma ning saad oma raha hoida mõne veidi parema õhtusöögi jaoks. Samuti on palju muuseume ja teisi vaatamisväärsuseid, mida on Euroopas võimalik tasuta külastada. Kui hoiad kokku väikestelt asjadelt, saad lõpuks teha neid suuri asju, mllest unistanud oled.

4. Hoia allahindlustel silm peal

Lennupiletid ja hotellid võtavad suure osa reisi eelarvest. Kui suudad aga leida odavad lennupiletid või tabada ära hotellipakkumised, siis oled juba kõvasti säästnud. Puhkuseplaane tehes hoia silmad alati odavate lennupiletite suhtes lahti ning ole sihtkoha suhtes paindlik.

5. Külasta sõpru

Kui sul on mõned sõbrad väljaspool Eestit, siis tasuks nendega taas suhteid soojendada. Sõpru külastades hoiad hotelli arvelt raha kokku ning lisaks on kohe olemas ka üks kohalik, kes hea meelega sulle oma kodukohas ekskursiooni teeb.

6. Alternatiivsed reisimeetodid

Sellised variandid ei ole kindlasti kõigi jaoks, kuid need, kes on veidi seiklushimulisemad ning valikutelt vabamad, saavad nendega katsetada. Mitmed organisatsioonid otsivad välismaalastest ajutisi töötajaid, kes täidaks mõne väikese positsiooni. Kui tööd puhkuse kõrvalt ei karda, võiks seda kindlasti proovida. Lisaks on võimalik paljudes paikades minna ka majahoidjaks selleks ajaks, kui majaomanikud ise puhkusele lähevad. Kuigi pead sel ajal teiste kodu eest hoolitsema, saad ka ise väljas käia ja kohaliku eluga tutvust teha.