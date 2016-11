11 jõulukinki, mida teha reisisõbrale

Jõulukinke on tihti raske valida, kuid reisisõpradel on alati mõni väike vidin puudu, mis nende elu mugavamaks muudaks. Tripoto on kokku pannud nimekirja võimalikest kingitustest, mis igale reisihuvilisele kindlasti peaks meeldima.

1. Elukõrs

Kink on mõeldud peamiselt nendele, kel meeldib minna päevadeks matkama. Elukõrs aitab matkajal ka suvalisest veeallikast puhta joogivee välja võluda. Kõrs filtreerib läbi imetava vee ära ning seetõttu on seda ka turvaline juua.

2. Habemega suusamask

Kui su sõber hindab veidraid kingitusi ning ta käib kas lauatamas või suusatamas, siis on see kink just talle. Omapärane suusamask kaitseb külma eest, kuid sel on ees ka pikk ja karvane habe, mis lisab omamoodi veidrust.

3. Mahukas kuid väike reisikott

Hoboroll on väike kuid äärmiselt mahukas reisikott. Kui tuleb ette veel ootamatuid reise, siis on kõige lihtsam kõik oma asjad kiiresti Hoborolli sisse pakkida. Ühtlasi surub see asjad nii kompaktselt kokku, et väikesesse kotti mahub ohtralt kraami.

4. Inimese kujuline magamiskott

Selk'bag on üks uusimaid reisitooteid. See näeb täpselt välja nagu mõni lumeülikond, kus kõik käed ja jalad on eraldi. Ometi on see erakordselt soe ja mugav, mistõttu sobib see hästi kõigile matkasellidele.

5. Rulluvad päikeseprillid

Päikeseprillid kipuvad reisil tihti ära kaduma või katki minema. Slapsee päikeseprillid, saad aga ümber oma randme või kotipaela rulli lüüa just nagu ka moodsad helkurid. Nii ei pea muretsema selle pärast, kust neid hoida või, et need katki läheksid.

6. Muusikat mängivad soojad kõrvaklapid

Kui meeldib matkata põhjamaades, siis tuleb kindlasti kaasa võtta müts, peapael või soojad kõrvaklapid. Küll tahaks aga kõrvu soojas hoides ka muusikat kuulata ning selleks sobivad hästi muusikalised soojad kõrvaklapid, mille saad ühendada oma telefoniga.

7. Muusikaga müts

Sama süsteemi järgi toimib ka hi-Hat. Sinna on kõrvaklapid juba sisse ehitatud ning piisab vaid juhtme ühendamisest muusikaga ning saadki mugavalt oma lemmiklaulu kuulata.

8. Taskudušš

Jällegi on tegu matkajatele sobiva kingitusega, sest metsas ei ole tavaliselt mugavustega pesemisvõimalusi kuskilt võtta. Taskudušš on üsna väike, mistõttu on seda lihtne ka kaasas kanda.

9. Gurmaani tööriistakast

Igas grupis leidub üks, kes ei talu võõramaa maitseid või peab neid just liialt magedaks. Sellisele inimesele võib kinkida gurmaani tööriistakasti, kuhu ta saab kompaktselt mahutada kõik oma lemmikmaitseained ning nendega siis toitu endale meeldivamaks muuta.

10. Sinihambaga kindad

Alati ei viitsi taskust telefoni otsida, eriti kui see tähendab, et pead külmas kliimas kindad käest kiskuma. Need kindad on aga otse sinu telefoniga ühendatud, mistõttu ei pea kunagi muretsema külmunud käte pärast.

11. J-padi

Sagedastel reisijatel on ilmselt juba kaelapadi olemas, kuid j-padi on palju parem kui tavaline u-padi. Sellele on pead oluliselt mugavam toetada, mistõttu peaks ka uni olema magusam.

