Kuidas mehed ja naised erinevalt reisivad

Kuigi alati on erandeid, kehtivad mõned reeglid pea kõikidele reisisellidele. Seejuures ei ole võimalik kindlaks teha, milline harjumus on parem, pigem on lihtsalt huvitav vaadata, kuidas mehed ja naised reisides käituvad, vahendab Insider.

Pakkimine

Naised on pakkimisel tavaliselt hoolsamad. Nad alustavad sellega varem, mõtlevad läbi, mida nad reisil selga tahavad panna ning alati pakivad kaasa ka rohkem kui vaja. Mehed ootavad pakkimisega aga viimase minutini ning võtavad kaasa kindlasti vähem asju.

54 protsenti meestest pakib oma kohvri 24 tunni jooksul enne reisi. Naistest jätab pakkimise nii viimasele minutile 46 protsenti. Kui asi puudutab aga ärireise, ütlesid enamik naisi, et pakkimine on esimene asi, mida nad teevad. Mehed tõid välja õige hotelli otsimise.

91 protsenti naistest tunnistas, et nad ei kanna reisil kõiki riideid, mida nad on kaasa pakkinud. Keskmiselt võtavad naised ühe nädalasele reisile kaasa 36 riideeset ning mehed vaid 18 eset.

Tegevused

Kuigi tegevuste valik reisil sõltub pigem iseloomust, kui soost, on meeste ja naiste vahel endiselt mõned erinevused. Mehed armastavad broneerida rohkem aktiivseid ekskursioone, mille hulka kuuluvad tihti matkamine, jalgrattasõit või süstasõit. Lisaks meeldib neile käia ka purjetamas, jõekruiisidel ja erinevate ekspeditsioonidel.

Naistele meeldib käia aga pigem kultuurilistel ekskursioonidel. Nii broneerivad naised endale sageli ringreise, mis viivad neid paikadesse, kus käivad vaid kohalikud.

Grupiga või ilma

Naised broneerivad grupireise parema meelega kui mehed ning tundub, et see osakaal on järjest enam naiste kasuks nihkumas. Selgitust sellele küll ei ole, kuid võib arvata, et naised rõhuvad enam turvalisusele ja stressvabale reisimisele.

Sihtkohad

Kuigi ka sihtkoha valik oleneb peamiselt ikkagi inimese iseloomust, siis mingil määral mõjutab ilmselt valikut ka sugu, sest statistikast on näha, et mehed planeerivad rohkem reise Lõuna-Ameerikasse ning Antarktikale ja naised reisivad pigem Euroopasse.

Planeerimine ja otsustamine

Reisiettevõtted on oma sihtgrupiks võtnud peamiselt naised ja seda põhjusega, sest statistikast selgub, et otsustajaks on peamiselt just naised.

Lisaks teevad naised reise ka selleks, et näha sagedamini oma perekonda. 64 protsenti naistest on nõus pere pärast teise maailma otsa reisima, kuid sama on nõus tegema vaid 57 protsenti meestest. Lisaks on naised altimad reisima koos perega, mehed seda varianti nii väga ei eelista.

Naised on siiski suured planeerijad, kui reis on paigas siis vaid 14 protsenti naistest väitis, et nad ei tee rohkem midagi. Meestest viskas pärast piletite ostmist jalad seinale aga lausa 31 protsenti.

Kulutamine

Kuigi see kõlab üsna stereotüüpselt, siis naised kulutavad reisides rohkem kui mehed. Ühtlasi on mehed altimad enne reisi raha koguma. Naised on valmis reisi jaoks pangast laenu võtma, aga mehed kasutavad pigem ostude eest tasumiseks krediitkaarti.

Naised kulutavad peamiselt riietele ja ostudele lennujaama poodides. Lisaks käivad nad raha välja ka erinevate ekskursioonide eest. Mehed panustavad rohkem aga toidule ja joogile.

Sotsiaalmeedia

Kuigi väga paljud rändurid kontrollivad reisi ajal oma kirjakasti, siis enamasti teevad seda siiski mehed. Samas on naised rohkem sõltuvuses sotsiaalmeediast, sest mõnele kontole logib sisse reisi ajal 69 protsenti naistest ning 53 protsenti meestest.

Kui vastanutele anti valik, et kui nad loobuvad sotsiaalmeediast pooleks aastaks, saaksid nad minna oma unelmate reisile, oli sellest valmis kinni haarama 37 protsenti meestest. Naistest sooviks sellist võimalust kasutada vaid 24 protsenti.