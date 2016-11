Maailma pikima lennuki tiitli nimel käib tihe rebimine

Singapore Airlines on maailma üks suurimatest lennufirmadest ning teadaolevalt võitlevad Airbus ja Boeing mõlemad firma tellimuse nimel. Arutatakse Airbus A350-2000 ja Boeing 777-10X ehitamist, mis mõlemad eksisteerivad praegu vaid arvutites, vahendab Escape.

Ligi 80-meetrine kahe vahekäiguga lennuk oleks umbes vaid mõned meetrid pikem, kui praegune rekordihoidja Boeing 777-300, mille pikkuseks on 74 meetrit. Ühtlasi oleks see suurim lennuk, mis lendab vaid kahe mootoriga.

Airbusi pakutud lennukisse mahuks 400 reisijat ning selle pikkuseks oleks 78,6 meetrit. Boeing pakub välja aga 80-meetrise lennuki, mis mahutab 450 reisijat. See oleks enam-vähem sama pikk, kui jalgpalliväljak.

Ainult nelja mootoriga A380 mahutab rohkem reisijaid, olenevalt mudelist 550-600. Suure kahemootorilise lennuki võluks on suurem usaldusväärsus kuid väiksemad hoolduskulud, rääkis konsultant Bill Meeke.

«Kui sul on neli mootorit, siis on suurem tõenäosus, et tekib mõni tehniline rike, mis võib tekitada hilinemise,» lisas ta. Kahe vahekäiguga lennukeid eelistatakse küll pikamaa lendudel, kuid suurem mahutavus tähendab ka harvemat lendamist, kirjeldas Meeke erinevaid valikuid.

«Ilmselt otsustavad nad väiksema lennuki kasuks, et nad saaksid seda lennukit tihedamini kasutada,» arvas Meeke.

Läbirääkivad osapooled ei ole nõustunud kommentaare jagama, sest otsus on veel tegemata.

Singapore Airlines omab 49 Airbusi lennukit ning 54 Boeingu lennukit. Nüüdseks on nad juba esitanud tellimuse aga 64-le Airbus A350-le ja viiele A380l-e.