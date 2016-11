Kuidas kõige paremini talvemasendusest üle saada?

Hoopis olulisemaks päikesepaistelisest ilmast on see, kui palju saab inimene seda päevas nautida. Alati ei sõltu kõik soojast ilmast, vaid päeva kestusest, vahendab Lonely Planet.

Seega järgmine kord reisi planeerides tuleks vaadata, millises paigas kestab päev kõige kauem ning mitte rõhuda sihtriigi temperatuuripügalatele. Brigham Youngi ülikoolis tehtud uuringust selgus, et inimeste meeleolu ei mõjutagi nii väga vihmased, liialt soojad ilmad või kõrge saastatusega linnad.

Kuigi eeldati, et need faktorid mõjutavad inimese meeleolu kõige enam, siis selgus, et seos on olemas hoopis meeleolu ja päeva pikkuse vahel, sõltumata sellest, milline ilm sel perioodil puhkamispaigas valitses.