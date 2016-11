Millal on parim aeg hotellitoa broneerimiseks

Alustuseks tuleks meeles pidada seda, et kui alustad puhkust pühapäeval, siis saad ilmselt hotellist parema hinnapakkumise. Veel selgus uuringust, et ka broneerida tuleks pühapäeval, sest siis on tubade hinnad just kõige madalamal, vahendab Lonely Planet.

Siiski, kui alustad reisi laupäeval, ei tasuks pühapäeval tuba broneerida, sest statistika kohaselt tõstetakse pühapäeviti laupäevased hinnad kõrgemaks. Tegelikult garanteerib kõige paremini hea hinna saamise ikka varajane broneerimine.

Hotellitoad tuleks broneerida kolm kuni neli nädalat enne reisile minekut. Kui Põhja-Ameerikas võib häid pakkumisi saada ka hiljem, siis Euroopas tuleks kindlasti mõelda varajasele broneerimisele. Loomulikult sõltuvad hinnad ka ajast, mil reisida. Arusaadavalt on kõrghooajal toad kallimad kui madalhooajal. Nii on näiteks Euroopas tavaliselt kõige madalamad hinnad just novembris ja jaanuaris.