Peamiselt on lahkuda kaalunud just Hillary Clintoni pooldajad, mistõttu on jagatud ka ohtralt soovitusi, millised riigid on nende jaoks sobilikud, vahendab naisteajakiri Entity.

1. Kanada

Välismaalased saavad Kanadas elada ja töötada kuni viis aastat. Kanadalased on ühtlasi ka valmistunud ameeriklaste vastuvõtuks, mistõttu on see hea koht, kuhu põgeneda. Põgenikke oodatakse esialgu Cape Bretoni saarel, kelle reklaamkampaanias seisab: «Paik, kus naised saavad teha aborti, muslimid võivad vabalt liikuda ja ainukesed müürid hoiavad üleval väga hea hinnaga majade katuseid.»

2. Taani

Taani on ametlikult kuulutatud kõige õnnelikumaks riigiks maailmas. Sealsed elanikud saavad haridus- ning tervishoiuteenuseid kasutada tasuta ning lisaks on seal ka head tugisüsteemid noortele vanematele. Taani seisab hea ka soolise võrdõiguslikkuse eest.

3. Rootsi

Rootsi on nii heatahtlik, et nende elanikkonnast moodustavad põgenikud lausa kümme protsenti. Lisaks annetavad nad igal aastal suurel hulgal heategevusorganisatsioonidele, et aidata endast nõrgemaid.

4. Eesti

Esimene endine Nõukogude Liidu vabariik, kes andis õigused ka samasoolistele paaridele. Progressiivsel Eestil on tasakaalus eelarve, proportsionaalne tulumaks ja väga vähe võlgasid. Ühtlasi on nad tegusad IT valdkonnas. Muuhulgas on ka Skype Eestis arendatud.

5. Iirimaa

Ainuke, mida Iiri kodakondsuse saamiseks on vaja, on üks kauge esivanem, kes oli seal sündinud. Kui need aga puuduvad, võib seal vabalt kolm kuud elada ning selle ajaga saab juba ka paberimajanduse korda ajada. Seal on palju häid töökohti nii Google, Twitteri kui ka Facebooki juures. Lisaks saab seal juua piisavalt Guinnessi, et unustada Trumpi võit.