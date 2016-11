Humoorikas pilt: araabia lennufirmad võtavad Trumpi võidust viimast

Jordaania kuningriik on selle aga pööranud enda kasuks. Nende rahvuslik lennufirma Royal Jordanian Airlines alustas suure kampaaniaga, mis kutsub jordaanlasi veel Ühendriikidesse reisima, nii kaua kui see võimalik on, vahendab news.com.au.

Lennufirma on seni lennanud kolme Ühendriikide linna, New Yorki, Chicagosse ja Detroiti. Kuigi Trump kõigepealt lubas, et muslimeid, enam riiki ei lubata, siis hiljem ta pehmendas oma väljaütlemist ning väitis, et vähemalt hakatakse nende sisenemist korralikult piirama.