Kuidas mõjutab Ühendriikide presidendivalimiste tulemus lennuplaane?

Täna selgus Ameerika uus president, kelleks on Donald Trump. Paljud ameeriklased aga arvavad, et Trumpi poliitilised lubadused võivad edaspidi rikkuda suhted teiste riikidega, mis tõkestab ka reisimist, vahendab Travelpulse.

Travelzoo tehtud uuring näitas, et kaks kolmandikku osalenud ameeriklastest jätkab samas vaimus reisimist ka järgneval aastal.

Reisimist jätkavate inimeste arv on paljulubav, kuid siiski on ameeriklased mures pikaajaliste kõrvalmõjude pärast, mida ebatavalised valimised endaga kaasa võivad tuua. 69 protsenti vastanutest tunnistavad, et muret tekitab ülemaailmne nägemus ameeriklastest pärast selliseid valimiskampaaniaid.

Kui aga jutuks tuleb valimistega kaasneva hulluse eest põgenemine, siis üks kolmandik vastanutest on arvamusel, et Kanada on valimistest kõige suurema kasu saanud, tõustes üheks eelistatuimaks reisikohaks ameeriklaste seas.