Ebatavaline viis, kuidas kodu varaste eest kaitsta

Shani Shingnapuri külas ei muretse elanikud oma käekäigu poolest, sest nad usuvad Shanisse, Saturni jumalasse, ning teavad, et ta kaitseb nende küla, vahendab BBC.

Legendi kohaselt laastas küla 300 aastat tagasi suur uputus. Pärast seda leiti kunagise Panasnala jõe kaldalt must rahn ning kui külaelanikud seda pulgaga puutusid, hakkas kivist verd välja jooksma. Samal õhtul tuli Shani külavanemale tema unenäos külla ning ütles, et rahn on tema iidol. Jumalus käskis kivi külas alles hoida ning ütles, et asub ka ise sinna nüüd elama.

Shanil oli siiski üks tingimus: kivi ning selle suurepäraseid võimeid ei tohi peita, sest ta tahab segamatult küla üle valvata. Seejärel Shani õnnistas vanemat ning lubas küla kõige halva eest kaitsta. Külaelanikud seadsid suure kivi linna keskväljakule ning otsustasid seejärel võtta eest ka kõik uksed ja lukud, sest neil ei olnud enam sellist kaitset vaja.

See traditsioon on püsinud tänaseni. Kohalikud laovad ukseavade ette mõnikord lauad, et hoida väljas hulkuvaid koerasid, kuid ühelgi majal ei ole päris ust. Tubades on lahtiselt ka kõik väärtuslik alates ehetest ning lõpetades rahaga. Isegi avalikel käimlatel linnaväljakul on ees vaid õhuke kardin, et anda inimestele veidi privaatsust.

Kõik uued ehitised peavad samuti seda traditsiooni järgima. Külas avati 2015. aastal politseijaoskond, kuid ka nendel pole ust ees ning ühtlasi ei ole nad seni saanud ka ühtegi kaebust.

Kui mõni perekond peaks linnast välja sõitma, ei palu nad naabritel enda maja eest hoolitseda. Nende uskumuse kohaselt karistatakse neid, kes peaksid varastama. Nii jäävad vargad pimedaks ning ebaausaid inimesi saadab seitse ja pool aastat halba õnne.

Külas räägitakse, et üks elanik olevat enda majale ukse ette ehitanud ning järgmisel päeval sattus ta autoõnnetusse.

Veider ajalugu on Shani Shingnapuri muutunud aga tõmbenumbriks. Iga päev külastab seda väikest paika 40 000 inimest. Kuigi küla oli vargavaba lausa sajandeid, siis 2010. aastal teatas üks turist, et tema autost varastati kokku 475 euro väärtuses asju. Teine teade vargusest jõudis ametivõimudeni 2011. aastal, kuid need süüdistused võeti tagasi, sest külaelanikud suutsid tõestada, et turistid elasid väljaspool nende küla.

Siiski leidub ka neid, kes on modernsemate aegade tulekuga hakanud kartma ka vargaid ning paluvad nüüd ametivõimudelt eraldi luba uste ja lukkude paigaldamiseks. Enamik inimesi loodab aga traditsioonide jätkumisele.