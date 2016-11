10 muinasjutulist küla, mis on päriselt olemas

Imeilusaid külakesi on maailmas rohkemgi, kuid need kümme on selles kategoorias kindlasti esirinnas. Lisaks oma ilule, on need paigad olnud inimeste ja meie kultuuri arengute tunnistajaks, vahendab Tripoto.

1. Bibury, Inglismaa

Väidetavalt on tegu Inglismaa kõige ilusama linnaga. Ühtlasi asub seal maailma esimene ratsaklubi, mis asutati juba 1681. aastal.

Bibury / wikipedia

2. Rothenburg ob der Tauber, Saksamaa

Rothenburgis on ohtralt ajaloolisi hooneid, mis pakuvad pikaks ajaks turistidele tegevust. Lisaks on seal ka palju muuseume alates keskaja- lõpetades jõulumuuseumiga, mida huvilised saavad külastada.

Rothenburg / Wikipedia

3. Bagnone, Itaalia

120 kilomeetri kaugusel Firenzest, asub mäe otsas väike Bagnone'i küla. Muinasjutulisest keskaegsest linnakesest voolab läbi jõgi, mis lisab veelgi maalilisust.

Bagnone / Wikipedia

4. Gasadalur, Fääri saared

Kunagi oli Gasadalur nii eraldatud, et sinna sai ligi vaid paadiga, kuid nüüd on valitsus ehitanud uued uhked teed, mis muinasjutulise paiga külastamise hulga lihtsamaks teevad.

Gasadalur / Scanpix

5. Manarola, Itaalia

Manarola on Itaalia üks tõelisi pärleid. Kuigi küla on suvekuudel rahvast ääreni täis ja ametivõimud on hakanud isegi turistiarvu piirama, siis on Eesti turistid enamasti Manarolast lihtsalt mööda käinud. Värvikirevad majad mäenõlval ja pisikesed tänavad loovad tõeliselt muinasjutulise õhkkonna.

Manarola / Scanpix

6. Hamnoy, Norra

Hamnoy on Lofootide arhipelaagi kõige vanem kauriküla. Turistid saavad seal ööbida pisikestes kalameheonnides, mis ehitati juba 1890. aastatel. Kes naudib muusikat, võib sinna minna ajal, kui korraldatakse iga-aastast jazzi festivali.

Hamnoy / Scanpix

7. Shirakawa, Jaapan

Küla on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. Seal elab vaid 1700 inimest ning seda tuleks külastada kindlasti talvel, kui ümbritsevaid mäenõlvasid ja majakeste katuseid katab lumevaip.

Shirakawa / Scanpix

8. Monemvasia, Kreeka

Monemvasia tähendab kreeka keeles ainukest sissepääsu. Küla on sisuliselt suur kindlus, kus iga ehitis on tehtud kivist.

Monemvasia / Scanpix

9. Eguisheim, Prantsusmaa

Prantsuse kõige ilusamate külade assotsiatsioon valis Eguisheimi enda liikmeks. Seda paika läbib ka kuulus Alsace'i veinitee.

Eguisheim / Scanpix

10. Hallstatt, Austria

Hallstattist leiab ohtralt nii ajalugu kui ilu. Soolakaevanduslinn on inimesi ligi tõmmanud juba rauaajast ning tegevust jätkub seal ohtralt praegugi.