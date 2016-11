Ameeriklased valmistuvad pärast valimistulemuste selgumist riigist lahkuma. Tööportaali Monster.com statistika kohaselt on Ühendriikide elanikud hakanud massiliselt otsima töökohti Kanadas, vahendab Money.

Otsingute hulk, kus on kasutatud märksõnana «Kanada», on võrreldes eelmise aastaga tõusnud 58 protsenti. Ontario maakond on ameeriklaste hulgas seni kõige populaarsem ning peamiselt otsitakse tööd Kanada kõige suuremas linnas Torontos.

Statistika kohaselt otsib Kanadas portaali vahendusel tööd vähemalt 3000 inimest ning enamik neist on omamoodi talendid. Peamiselt otsivad tööd just ehitus-, mehaanika-, tarkvara- ja keemiainsenerid. Lisaks soovivad asukohta veel vahetada IT- ja müügiinimesed, pankurid ja personalijuhid.