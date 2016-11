Eestlaste suve- ja talvereiside eelistused on oluliselt muutunud

Eesti inimesed reisisid suvehooajal kõige enam Kreekasse, mis oli puhkusereisijate hulgas eelistatud sihtkohtade edetabeli tipus juba teist aastat järjest. Lisaks Kreekale olid populaarseteks puhkusesihtkohtadeks Hispaania, Bulgaaria, Itaalia ja Türgi, näitas Eesti ja Baltimaade suurima reisibüroo Estraveli statistika.

Türgi, mis asus möödunud aasta edetabelis teisel positsioonil, langes sel aastal viiendale kohale, mis näitab, et turvalisuskuvandi muutumise tõttu on Türgis puhkajate arv küll vähenenud, kuid ka tänavu oli tegemist ühe populaarsema suvehooaja reisisihtkohaga. Samal ajal on oluliselt kasvanud Türgi lennufirma Turkish Airlinesi lennupiletite müük, rääkis Estraveli pressiesindaja Janika Ritson.

Turkish Airlines on valitud Euroopa parimaks lennufirmaks ning Istanbulist leiab väga häid jätkulende mitmetesse sihtkohtadesse üle maailma.

«Türgi kukkumine on paratamatu, sest inimesed pelgavad, et rahutused ja poliitiliselt ebastabiilne olukord võivad puhkuse rikkuda, ning seetõttu valitakse rohkem uusi ja turvalisemaid sihtkohti, kus rahulikult oma planeeritud puhkust veeta,» ütles Go Traveli turundusjuht Anu Vane.

«Järgmisel suvel võib nii-öelda uueks Türgiks kujuneda Küpros. Inimesed ei tea veel hästi, kui suurepärane saar see on puhkamiseks. Küprosel läheb veel varem soojemaks kui Kreetal ning hooaeg kestab kauem, isegi oktoobri lõpus on Küprosel väga mõnus rannailm,» rääkis Vane.

«Küprose kliima on stabiilsem kui Kreetal ja Türgis, rannad on paremad või võrreldavad ning kuurordid on kenad ja puhtad. Reiside hinnad on veidi kallimad Türgist-Kreetast, kuid samas leiab Küproselt tõesti igaüks midagi. Seal on ka head võimalused omal käel ringi seigelda ning linlikumas ja autentsemas kohalikus atmosfääris aega veeta, kui tavapärased kuurordid pakuvad,» kirjeldas Vane.

Talvehoaaeg

Talvehooajal on viimastel aastatel oluliselt kasvanud Araarbia Ühendemiraatides puhkajate arv. Dubai asub Helsingist vaid 6 lennutunni kaudusel, seal on alati soe ja palju põnevaid puhkamisvõimalusi. Näiteks avati Dubais oktoobris maailma suurim teemapark Dubai Parks & Resort, kust leiab põnevat tegevust kasvõi terveks koolivaheajaks.

Trendina võib välja tuua ka kruiisiturismi populaarsuse kasvu. Talvehooajal seilavad suured kruiisilaevad peamiselt USA läänerannikul ja Kariibidel, kevadel ja suvel, aga ka Euroopas. Sihtkohtade ja laevadel pakutavate võimaluste valik on väga rikkalik. Estraveli klientide hulgas on viimase aja populaarseimaks osutunud Dubaist algav kruiis, rääkis Ritson.

Koolivaheaja reise on hinnataseme ja saadavuse tõttu kõige õigem broneerida siis, kui eelmine koolivaheaeg on just lõppenud. «Varajased broneerijad võidavad kindlasti, sest kui peatseks aastavahetuseks on valik juba väikeseks jäänud, siis märtsikuiseks koolivaheajaks veel kohti leidub ja just nüüd on õige aeg sellega tegeleda,» ütles Vane.

Kes soovivad talvehooajal või kevadel rannapuhkusele minna, neile soovitas Ritson Kanaari saari - lisaks juba varasemalt eestlaste lemmikuks kujunenud Tenerifele ja Gran Canariale on pakettreiside valikus nüüd ka Lanzarote ja Fuerteventura.