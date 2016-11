Mida peaks teadma Veneetsia võimalikust turistipiirangust

Veneetsiat külastab igal aastal miljoneid turiste, kuid selline rahvamass on piirkonda ka kahjustanud. Kohalikud elanikud ei ole tekkinud olukorraga rahul, mistõttu on nad abi saamiseks pöördunud linnavõimude poole, vahendab Travel and Leisure.

Veneetsia ametivõimud kaaluvad nüüd turistide arvu piiramist, et säilitada kõigi turistide mugavus, turvalisus ning linna säilimine. «Me mõtleme sellele. See ei ole veel lõplik otsus, aga me kaalume seda,» rääkis turisminõuniku esindaja.

Kohalikud on kaevanud pisivarguste ja vandaalitsemiste kasvu üle. Samuti on kulunud linna sillad ning teed, sest neid väisavate inimeste arv on lihtsalt liiga suur. Peamiselt tekitavad muret just kruiisituristid, kes tulevad linna vaid üheks päevaks. Nendel on kaasas omad giidid ning nad viibivad linnas niivõrd vähe aega, et nad ei jõua Veneetsias piisavalt kulutada.

Kui turismipiirang sisse seatakse, peaks seda võtma positiivse märgina linna arengus. Mis on hea linnale, on kokkuvõttes hea ka turistidele. Veneetsias on piiratud arv ruumi ning selline ülerahvastatus seab tegelikult inimeste turvalisuse ohtu, rääkis keskkonnateadlane Jane da Mosto.

Edaspidi tuleks seega oma reisi Veneetsiasse pikemalt ette planeerida. Ühtlasi peab olema paindlik aja suhtes, mil täpselt Veneetsiat külastada. Arvatakse, et uued seadused innustavad inimesi ka pikemalt Veneetsiasse jääma, kui vaid üheks päevaks.

«Palju parem on tulla linna planeeritud külastuskorra alusel. See on üsna tavaline muudel ökoloogilistel aladel. Muidu hävitad paigad, mida soovid külastada,» rääkis üks aktivist.

Surve turistinumbrite piisamisele ei tule ainult kohalikelt, vaid ka suurematelt organisatsioonidelt. UNESCO hoiatas juulis Veneetsia ametivõimusid, et kui viimased ei tee kohe pingutusi olukorra muutmiseks, siis paneb UNESCO linna ohustatud maailmapärandi paikade nimekirja. Seni on sinna teiste hulgas kantud Palmyra, Suur Vallrahu ja Belize.