Üheksa nõuannet, kuidas lennureisil igavust peletada

Tutvu uute inimestega. Isegi kui sa ei ole kõige seltsivam inimene, siis proovi naabriga juttu teha ning võid üllatuda. Ehk saad teada põnevaid fakte sihtkoha kohta või õpid midagi huvitavat. Samuti võid ootamatult leida armastuse. Just selline juhtum leidis aset SmartLynx Airlinesi pardal neli aastat tagasi ning sel oktoobril tähistas õnnelik paar juba kolmandat pulma-aastapäeva reisiga Maltale.

Õpi võõrkeeli. Algteadmised reisisihtkoha kohaliku keele osas ei jäta vaid head muljet kohalikele, aga tulevad kasuks ka restoranis, bussijaamas, hotellis ja üldiselt võõras riigis hakkamasaamisel. Mobiilirakendused nagu Lingvist ja Duolingo on siinkohal suureks abiks ning võimaldavad koju jätta raske raamatu ning omandada teadmisi lihtsalt ja efektiivselt läbi nutiseadme.

Vaata filmi või kuula muusikat, et vältida lennuki loomulikku müra, aega sisustada ning lülitada end ümber puhkuse režiimile. Ära unusta oma seade enne lendu täis laadida ning võta kaasa ka kõrvaklapid, et mitte häirida kaasreisijaid. Kui sa ei jõua lennuks meelelahutust ette valmistada, siis võid kasvõi vahetult enne lendu laadida alla näiteks Spotify rakenduse, osta kasutusõiguse, et saaksid kuulata muusikat ka ilma internetita. Kindlasti pea meeles lennukis nutiseadmed lennurežiimile lülitada.

Tutvu sihtkoha kultuuriga ja tee plaane. Uude sihtkohta reisides ei saa teadmisi sealsest kultuurist olla kunagi liiga palju. Kui sa ei jõudnud ettevalmistustega varem tegeleda, saad kasutada lennuaega, et otsida välja konkreetsed kohad, mida soovid külastada ja asjad, mida proovida. Nii säästad aega ja sinu reis möödub sujuvamalt.

Koonda mõtteid värvides. Värviraamat ei ole ammu enam vaid lastele. Täiskasvanutele mõeldud värviraamatud on saanud väga menukaks just tänu värvimise teraapilisele ja rahustavale mõjule. Lennureis on suurepärane võimalus seda proovida ja värviraamat ei võta kohvris ka liiga palju ruumi.

Treeni oma aju. Sudokude ja ristsõnade seltsis möödub aeg lennates, samuti on see suurepärane ajutreening ning aitab end välja lülitada.

Mängi. Kui sa reisid lastega, siis aitavad erinevad lauamängud hoida lapsi tegevuses ning pakuvad võimaluse perel koos aega veeta. Juhul kui oma lemmikmängusid ei soovi reisile kaasa vedada, siis enamasti on lennukid varustatud erinevate lauamängudega, mida võib lennusaatjatelt küsida.

Võta aega, et nautida toitu ja jooke. Kui sa ei leidnud enne lennule kiirustamist aega, et süüa, siis kasuta võimalust teha seda lennureisi jooksul. Neelamine aitab kõrvu ka lukust lahti saada, mis omakorda muudab lendamise mugavamaks.

Tee pilte. Imelised vaated mägedest ja pilvedest, mida näed lennukiaknast, on väärt pildistamist, et neid ka hiljem nautida ja teistega jagada.