Saddam Husseini palees avati muuseum

Muuseumis on väljanäitusel tuhanded iidsed esemeid, millest mõned on vanemad kui 2000 aastat. Kokku on muuseumis neli saali, kus antakse ülevaade Iraagi ajaloo sumeri, babüloni, assüüria ja isalmi perioodidest, vahendab Travel and Leisure.

Basras asuva muuseumi president ütles, et kohavalik ei ole juhuslik. Husseini palee valiti, et asendada Iraagis senised diktaatorluse ja türannia temaatikad tsivilisatsiooni ja inimlikkusega.

«Iraak on ajalooliselt tähtis mitmel põhjusel, kuid nimekirja eesotsas on kindlasti asjaolu, et siit on pärit mitmed kõige varasemad tsivilisatsioonid,» kirjeldas Iraagi ja muuseumi olulisust poliitikaprofessor Seth Cantey.

Kunagi oli Basra uhke linn, kus kanalite ääres ilutsesid sajad sajandeid vanad villad, mis mõjusid kui kunstiteosed. Villade vahelt võis leida mitmeid kirikuid ja mošeesid. Tänaseks on sealsed kanalid kuivad ja prügi täis, sillad on lagunemas ning kunagi elegantsed kodud on kokkuvarisemise äärel. Muuseumi eestvedajad nendivad, et linnale elu sissepuhumine võtab ilmselt kuni 20 aastat, kuid sellegipoolest on nad optimistlikud.