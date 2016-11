Filipiinidele reisijaid ähvardab inimröövioht

Saatkond palus turistidel võimalusel vältida Cebu saare lõunapoolseid osasid, mis juhtumisi on kõige populaarsemad turistide hulgas. Seal asuvad kaunid rannad, head sukeldumiskohad ning seal korraldatakse ka vaalavaatluseid, vahendab AFP.

Ohu piirkondadena on märgitud Dalaguete ja Santander Cebu saarel ja Sumiloni saar. Need paigad on vaid lühikese paadisõidu kaugusel kuurortidest Bohol ja Dumaguete. Hoiatus anti välja pärast inimröövide arvu järsku tõusu Lõuna-Filipiinidel. Islami rühmitused on rünnanud ka kaubalaeva ning tapnud välismaalasi, kui nende eest ei makstud lunaraha.

Filipiinide president Rodrigo Duterte kinnitas, et politsei on avastanud terroristide plaani korraldada hulgaliselt inimrööve Cebu saarel ning seetõttu on oluliselt täiendatud ka sealseid turvameetmeid.

Kuigi üheski teadaandes ei täpsustatud, kes on inimröövilainete taga, võib arvata, et nende eest vastutavad siiski islamistlikud rühmitused, kes eristuvad tungivalt üldisest katoliiklikust meelestatusest.

Nendest rühmitustest on kõige kurikuulsab 1990. aastatel loodud Abu Sayyaf, mis sai toetust isegi Obama bin Ladeni aegsest Al-Qaeda võrgustikust. Seni on nad juba inimröövide ja lunaraha nõudmistega teeninud miljoneid dollareid.

Abu Sayyafi baas on Cebu saarest 500 kilomeetrit lõunas, Jolo ja Basilani saartel. Inimesi röövivad nad peamiselt ümberkaudsetelt aladelt ning laevadelt. Siiski laiendasid nad oma tegevusala ning eelmisel aastal röövisid nad turiste mitmesaja kilomeetri kauguselt. Kahel kanadalasel löödi pea maha, sest nende eest ei makstud lunaraha. Üks norralane ja üks kohalik elanik pääsesid aga tagasi koju.

Veel on neid süüdistatud ka kümnete Indoneesia ja Malaysia meremeeste röövimises ning eelmisel kuul tegid nad oma esimese rünnaku kaubalaevale, võttes ealt kaasa Lõuna-Korea päritolu kapteni.