Parimad Disney restoranid

1.Flying Fish Cafe, Disney BroadWalk

Disney Boardwalk kompleks ühendab endas mitmed restoranid, baarid ja suveniiripoed. Nende seast on kõige silmapaistvam Lendkala kohvik, mis on seest kaunistatud seinamaalingutega, pilvelise lae ning tähtedega. Pearoogadeks on omamaja retsepti järgi valmistatud ribid ja kartulisse mässitud riffahven.

2. Cinderella's Royal Table, Magic Kingdom

Tuhkatriinu restoran, kus saab nautida hommikusööki päris printsessidega, on unistuseks väikestele lastele. Maja perenaine ehk Tuhkatriinu juhatab külalisi üles mööda punase vaibaga treppi, kus avaneb imeline vaade pargile. Menüüsse kuuluvad näiteks röstsaia pulgad munapudruga, pannkoogid krabilihaga ja ka juurvilja quiche.

3. Beaches & Cream Soda Shop, Disney rannaklubikuurort

Disney BoardWalkis asuv Beaches & Cream Soda Shop on vintaažistiilis söögituba, kus asub ehtne jukebox ehk plaadiautomaat ning vinüülkabiinid. Kohvik on tuntud meelierutavate magustoitude poolest, millest populaarseim on vaniljeplombiir kaetud šokolaadi, maasikate, kohvi ja piparmündikreemiga. Peale tuleb ka ilus vahukooremüts.

4.Sci-Fi Dine-In Theater restoran, Disney hollywoodi stuudio

Hollywoodi stiilis drive-in restoranis on laudade asemel kabriolettautod, kus lisaks on ka 50-tolline teler ja autode vahel sõeluv teenindaja. Nautida saab ka 60ndate õudusfilme, samal ajal süües St.Louis stiilis suitsutatud searibisid või hoopis karjusepirukat. Oreo küpsise piimakokteil sobib hästi joogiks kõrvale.

5. Prime Time kohvik, Disney Hollywood stuudio

Vinüültoolid ja 50ndate stiilis neljakohalised lauad teevad Prime Time kohviku eriti hubaseks. Külastajate lemmiktoit on tädi Lizi kuldseks praetud kana ja ta ema vanamoodselt mooritud liha. Iga toidu kõrvale on hinna sees ka maapähklivõi ja moosiga piimakokteil.

6. Cozy Cone Motel, Disney California seikluspark

Suupiste peatuseks ehitatud Cozy Cone Motel pakub erinevaid maitsvaid toite, alustades churrodest šokolaadikastmes kuni õunamahlani röstitud vahukommide ja mango vahuga. Parim paik magusaarmastajatele.

7.Sleepy Hollow, Magic Kingdom

«Legend peata ratsanikust» teematiline restoran on tuntud oma vahvlivõileivade poolest, mis sobivad hästi lõunaampsuks. Võileib koosneb magus-hapust kanast ja singist ning Šveitsi juustust. Magustoiduks sobib imeliselt Nutella pähklikreemi ja värskete puuviljadega vahvlivõileib.