12 põhjust miks iga meretoiduarmastaja peaks külastama Põhja-Iirimaad

Prantsusmaa ja Itaalia on kaks sihtkohta, kuhu toiduarmastajad tavaliselt reisivad, kuid ka Iirimaal on külastajatele palju pakkuda, vahendab Metro.

1. Kala

Põhja-Iirimaa on tuntud oma küllaldase kalavaliku poolest. Kohapeal on võimalik püüda lõhet, forelli, latikat ja palju teisi kalu.

2.Džinn

Iirimaa on tuntud pigem oma viskivaliku poolest, kuid alkoholitootjad on viimaste aastatega rõhku seadnud ka džinnile. Populaarsemad džinnid on Jawbox Gin ja Shortcross Gin, mida tasub mekkida.

3.Restoranid

Restoranidest ei tunne Iirimaa puudust, üheks tuntuimaks on restoran Ox. Külastajad ei näe enne toidu kättesaamist menüüd ja iga roog tuleb kliendile üllatuseks.

4.Austrid

Ni Food Tours pakub huvilistele ekskursioonivõimalust farmi, kus saab lisaks uudistamisele maitsta ka kohalikke austreid ja jõekarpe.

5. Siider

Armaghi maakond on tuntud oma orhideede poolest, kus enam kui 4000 aakrit on täidetud orhideedega. Seal paikneb ka Long Meadow, kus on kasvatatud õunapuid üle 50 aasta. Alates 2012. aastast valmistatakse seal ka ülimaitsvat siidrit.

6.Toidurajad ja tuurid

Iirimaa pakub võimalust sõita Erne veetaksoga läbi saare, et kõik söögikohad ja restoranid saaksid külastatud.

7. Viski

Iiri viski on peamine Põhja-Iirimaa eksportkaup. Antrimi maakonna The Old Bushmills Distillery alkoholitootja on üks vanim teadaolevatest viskitootjatest. Võimalik on minna ekskursioonile alkoholivabrikusse, mis lõpeb erakordse 12 aastat seisnud viski mekkimisega.

8.Liha

Kindlasti tasub maitsta Glenarmi veiseliha, mis on kasvatatud orgaaniliselt ja siis küpsetatud Himaalaja soolakambris. Veiseliha on saavutanud palju tunnustust ja menu oma omapärase maitse poolest.

9.Õlu

Õluarmastajatele leidub Põhja-Iirimaal samuti üht-teist. Hidden Brewery Lisburn on vanim iseseisev õlletehas, mis pakub ekskursioone ja degusteerimisi.

10.Suitsutatud sool, pipar ja adru

North Coast Smokehouse on pälvinud auhindu oma suitsulõhe, suitsutatud soola, pipra ja adru eest. Suitsutatud sool ei pruugi tunduda kuigi ahvatlev, kuid tegelikult on see väga maitsev, mineraaliderohke ning kõrge valgu- ja vitamiinisisaldusega.

11.Leib

Leib kuulub Põhja-Iiri põhitoodete hulka ning mitmed kohalikud tootjad on pöördunud oma juurte- leivavalmistamise- poole tagasi. Tony's Griddle Goods pakub erinevaid maitseleibu, millest tuntuim on basiiliku ja tomatiga. Samuti korraldab pagariäri ekskursioone.

12.Toidufestivalid

Toidufestivalid toimuvad pea igal nädalavahetusel üle terve riigi. Mõned populaarsemad neist on Armagh Festival of Food ning The Hans Sloane Chocolate Festival.