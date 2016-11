Üheksa asja, mida tuleb reisile minnes kaasa võtta

Reisida on alati tore ja mõnus, eriti siis, kui oled need üheksa asja omale kaasa pakkinud, vahendab Metro.

1.Viisa- kontrolli kindlasti üle, et oled võtnud kaasa oma kehtiva viisa, vältimaks ebameeldivusi tollis või lennujaamas.

2.Tabalukk- võta kindlasti kaasa tabalukk, et su seljakott ja/või kohvrid oleks kindlalt lukus.

3.Reisikindlustus- ära ole kitsi rahaga reisikindlustuse suhtes, sest see kulub marjaks ära igal reisil.

4. Pass- kontrolli alati, et isikud tõendavad dokumendid nagu pass oleks reisile minnes kaasas!

5. Pangakaardid- veendu alati, et pangakaardid on rahakoti vahel, et ei tekiks olukorda, kus sa ei saa oma ostude eest võõras riigis maksta.

6. Dokumentide koopiad- tee alati oma dokumentidest koopiad, juhuks kui unustad passi või ID-kaardi hotelli.

7. Ravimid- igale reisile pakkides pista üks või kaks lehte valuvaigisteid kotti, et ei peaks muretsema kust neid saaks hankida.

8. Päevituskreem ja sääsetõrje- reisides soojale maale peab arvestama ka päikese tugevuse ja sealsete putukatega.

9. Lähedaste kontaktnumbrid- pane lähedaste kontaktnumbrid paberile kirja juhuks kui sinuga midagi juhtub, siis saadakse nendega ühendust võtta.