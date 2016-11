Kasiinos võitnud naisele anti 43 miljoni asemel tasuta õhtusöök

Pärast 43 miljoni dollari ehk 38 miljoni euro suuruse võidu saamise järel eskorditi naine aga kasiinost välja ning tal paluti järgmisel päeval tagasi tulla, sest komisjon peab tema võidu üle vaatama, vahendab Time.

Kui naine järgmisel päeval kasiinosse tuli öeldi talle, et mänguautomaat on vigane ning tegelikult ei võitnud ta midagi. Selle asemel, et anda naisele maksimum summa, mida üks automaat väljastada võib, 5874 eurot, siis tehti talle välja vaid õhtusöök.

Hasartmängukomisjoni esindaja sõnul oleks olnud illegaalne rahalist võitu väljendada, sest igasugune masina rike tühistab kõik mängud ja ka võidud.

Naise sõnul oleks selline raha tema perele palju tähendanud. Ta on üleskasvanud kasuperede juures, elanud mõnda aega tänaval ning üles kasvatanud neli last. Ta plaanis miljoneid kasutada selleks, et osta oma pojale juuksurisalong ning aidata oma kogukonda.