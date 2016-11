Facebooki postitus, mille eest võib saada piraka trahvi

Pildil on näha, kuidas kaks noort meest seisavad merikilpkonna seljas ning juures on ka kiri «Surfasime nädalavahetusel kilpkonna seljas.. lahe, kuttttttttt», vahendab news.com.au.

Mehed surfavad merikilpkonnal / facebook

Pilt postitati esialgu Instagrami, kuid sai tõelise tuule tiibadesse, kui seda jagas Facebookis loodusfotograaf Matt Wright. «Kui su aju on pähkli suurune, siis su mõtteprotsess on naeruväärne. Jagage seda ja vaatame, kas me saame sellele lollile korraliku trahvi,» lisas ta pilti jagades.

Queenslandi pargi- ja loodusteenistuse esindaja sõnul juhtumit uuritakse, kuid on olemas juba mõningaid tõendeid, et kilpkonn võis olla pildi tegemise hetkel surnud.

Wrighti postitus sai meedias aga palju vastukaja ning seda on jagatud juba üle 13 000 korra. «Tahaksin selle neljaveolise nende peale parkida ja siis surfata ning vaadata, kuidas see neile meeldib. Loodetavasti keegi tunneb neid ja teeb nende nimed avalikuks,» seisis ühes kommentaaris.

See ei ole esimene kord, kui pildid metsikute loomadega on sotsiaalmeedias pahameelt tekitanud. Selle aasta veebruaris said turistid karistada delfiinibeebi tapmise eest, sest nad võtsid ta veest välja ja andsid käest kätte, et kõik saaksid loomaga pilti teha.

Eelmisel aastal jõudis avalikkuse ette video, kus üks mees surfas haruldase vaalhai seljal. Kuigi vaalhai vigastada ei saanud, olid inimesed endiselt väga vihased. «Selle asemel, et tänada õnne, et sellist majesteetlikku olevust looduses näha said, saavad nad hakkama sellise lolli trikiga,» kirjutati ühe loomakaitsjate grupi lehel.