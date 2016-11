Leitud luukere võib lahendada Earharti müsteeriumi

Amelia Earhart oli esimene naine, kes lendas üksi üle Atlandi ookeani. Ta üritas ka lennata ümber maailma, kuid tema lennuk kadus jäljetult 2. juulil 1937. aastal, vahendab Lonely Planet.

Mõni aasta hiljem leiti Kiribati ühelt atollilt, Nikumarorolt, osaline luukere, mida asusid nüüd uurima lennuõnnetuste ajaloolased. Nende hinnangul on jäänustel märkimisväärne sarnasus naispiloodiga. Selle avastuse tõttu arvatakse nüüd, et Earhart ei saanudki lennuõnnetuses surma, vaid maandus saarekesel ning suri seal.

Kuulus naispiloot oli koos kaaspiloodi Frederick J. Noonaniga teel ümber maailma, kui nende lennuk kadus jäljetult Howlandi saare lähistel. Ajaloolaste sõnul ei saanud lennuk alla kukkuda, sest Earhart saatis välja hädakutsungeid 2.-6. juulini, mida oli kuulda nii Floridas, Texases kui Melbourne'is. Hädakutsungeid saab välja saata aga ainult siis, kui lennuki mootorid töötavad, mistõttu pidi Earhart turvaliselt kusagil maanduma.

Luukere leiti 643 kilomeetrit Howlandi saarest lõunas, kuid toona arvati, et tegu on meessoost isiku jäänustega, kuid modernse tehnoloogia abil tehti kindlaks, et luukere kuulus hoopis naisele, kes oli Earhartiga sama pikk ning sarnast päritolu.

Antropoloog Richard Jantz leidis skeletti uurides, et selle küünarvarred on palju suuremad kui keskmisel naisel. Seepeale otsiti välja pildid, kus Earharti käed olid nähtaval. Hiljuti avaldatud raportist selgus, et teadlastel õnnestus arvutada välja naise käe mõõtmed ning need olid peaaegu samasugused nagu luukerel. Nad tunnistasid, et see ei ole lõplik tõestus, kuid suur samm müsteeriumi lahendamise poole.