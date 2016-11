Mida lennufirmad stjuardessidelt nõuavad

Quora internetikeskkonnas kirjutasid mitmed stjuardessid, mis on nendel olnud firmasse tööle saamise eeliseks. Kuigi nõuded kohati erinevad, siis on mitmed, mis on enamikel lennufirmadel ühesed, vahendab Insider.

Kandidaadid peavad olema võimelised reisijate turvalisuse eest vastutama

Reisijate turvalisus on pardameeskonna jaoks alati esikohal, mistõttu peab tööle kandideerija olema võimeline vastutama ka teiste turvalisuse eest ning olema valmis täitma sellest tulenevaid ülesandeid.

Stjuardessid läbivad koolituse, kuidas elusid päästa, kuidas toime tulla meditsiiniliste kriisidega pardal, mida teha, kui peaks puhkema tulekahju ning kuidas inimesi evakueerida. Lisaks peavad pardameeskonna liikmed pidevalt läbima erinevaid õppuseid, et näidata oma oskuseid ning õpitud teadmisi kinnitada.

Tööle kandideerija välimus on endiselt väga tähtis

Kuigi Ameerika Ühendriikide lennufirmades ei ole välimus niivõrd oluline siis paljudes teistes suurettevõtetes pööratakse sellele endiselt väga suurt tähelepanu. Pardameeskonna liikmed peavad olema atraktiivsed ning kui firmal on valida kahe kandidaadi vahel, kes teadmiste poolest on samal tasemel, kuid üks neist näeb kenam välja, siis valitakse alati see, kes on kenam.

Lisaks kaaluvad ja mõõdavad paljud firmad tööle kandideerijad üle, et nad oleksid piisavalt, kuid mitte liiga pikad ning ka mitte liiga rasked. Stjuardessid peavad olema piisavalt pikad ja tugevad selleks, et nad jaksaksid tõsta kaheksa kiloseid käsipagaseid pea kohale riiulisse.

Kandideerijat jälgitakse pidevalt

Alates intervjuule saabumise hetkest pööravad intervjueerijad tähelepanu sellele, kuidas kandideerija käitub. Kandideerijaga suhtlevad selle protsessi käigus mitmed inimesed, näiteks ka need, kes peavad ta üle mõõtma, ning hiljem küsitakse neilt kandidaadi suhtlusoskuste kohta arvamust.

Stjuardess peab oma töös suhtlema väga erinevate inimestega, mistõttu on äärmiselt oluline, et ta suudaks kõikidega muretult ning sõbralikult läbi käia.

Lisaks neile omadustele pööravad lennufirmad tähelepanu veel ka intelligentsusele, kannatlikkusele, probleemide lahendamise oskusele, lahkusele ja vastupidavusele.