15 veidrat seadust Prantsusmaal

Alles hiljuti ei tohtinud Pariisi naised ametlikult pükse kanda, kui nad just ei juhtunud ratta või hobusega sõitma. Vaid mõni aasta tagasi kaotati see seadus võrdsuse printsiibile toetudes ära. Sellegipoolest on seal endiselt veel küllaldaselt veidraid käskusid, vahendab The Local.

1. Elusaid tigusid ei tohi kiirrongidesse võtta, kui neile ei ole ostetud eraldi pileteid

2008. aastal sai isegi üks prantslane seetõttu trahvi, et oli kiirrongile TGV kaasa võtnud teo, kuid ei olnud soetanud talle piletit. Seaduses seisab, et iga koduloom, kes kaalub vähem kui viis kilo, peab oma koha eest rongis maksma. Olgu öeldud, et mees vaidlustas teole kirjutatud trahvi ning rongifirma SNCF andis nii mehele kui teole armu.

2. Seaduse kohaselt ei tohi UFOd lennata ega maanduda üle Chateauneuf-du-Pape'i linna Lõuna-Prantsusmaal

Seadus võeti vastu 1954. aastal ning selle kehtivust kinnitati eelmisel nädalal. Väidetavalt loodi selline seadus osana turunduskampaaniast, kuid nüüd on linn tuntud oma UFO vastase seadusandluse poolest.

3. Platvormil ei või suudelda, kui rong on juba tulnud

Väidetavalt sai seadus loodud jaamaülemate palvel, sest suured musutajad ei läinud õigel ajal rongile ning väljumisaeg seetõttu hilines. Nüüd peab igasugune musitamine olema tehtud enne, kui rong platvormile jõuab.

4. Prantsuse koolides ei tohi lapsed endale liiga palju ketšupit võtta

Kuigi lapsed saavad sööklas ise ketšupid, majoneesi ja salatikastet võtta, siis 2011. aastal pandi kogusele piir peale, et lapsed hakkaksid tervislikumalt sööma. Endiselt lubatakse lastel võtta ketšupit teatud toitude, nagu friikartulite, kõrvale. Kuigi prantslased on oma tervislike eluviiside poolest üle maailma tuntud, siis viimased uuringud näitavad, et iga teine üle 30-aastane prantslane on ülekaaluline ning iga kuues on rasvunud.

5. 40 protsenti raadios mängitavast muusikast peab olema prantsuse päritolu

Ühtlasi peab sellest 40 protsendist olema 20 protsenti kindlasti mitte vanem kui pool aastat.

6. Seaomanikud ei tohi oma loomadele Napoleon nimeks panna

Kuigi tegu on peaaegu, et müüdiga, siis suhtuvad prantslased sellesse tõsiselt. Selle seaduse seadis sisse Napoleon isiklikult, kuna ta soovis, et keegi ei saaks teda tagaselja mõnitada.

7. Prantsuse külas Lheraule'is peab vallamajas käituma natukenegi viisakalt

Reeglite kohaselt võib inimese vallamaja aladelt välja visata, kui ei kasutata elementaarset viisakust ehk ei öelda tere, aitäh ja head aega. Seadus võeti vastu 2011. aastal, pärast seda, kui üks kohalik käitus vääritult ühe töötaja suhtes.

8. Töö ei tohi alkoholi juua, peale veini, õlu, siidri, pirnisiidri ja fermenteeritud meejoogi

Seaduses on sätestatud ka see, et ülemused peavad alluva koju saatma, kui viimane on purjus, seega ülemäära neid erandeid siiski tarbida ei tasu.

9. Surnud inimesega tohib abielluda

Seadus pärineb 1959. aastast, kui Lõuna-Pransusmaal purunes üks tamm ning tekkinud uputuses hukkus 420 inimest. Ühest hukkunust jäi maha ka rase naine ning seega kehtestas toonane president Charles de Gaulle seaduse, et nad võiksid abielluda. Siiski küsivad ametivõimud tõendeid, et enne surma oli paaril plaanis abielluda.

10. Prantsuse vanemad võivad oma täiskasvanud lastel keelata abielluda

Seadus on Prantsusmaal kehtinud juba Napoleoni aegadest, kuid leiab ka nüüdisajal kasutust. 2010. aastal andis avalduse oma poja abiellumise vastu perekond, kes oli veendunud, et Hiina päritolu naine, kellega nende laps soovis leivad ühte kappi panna, tegi seda vaid selleks, et teda maalt välja ei saadetaks.

11. Kõigil prantslastel peab kodus olema heinapall

Heinapall oli kunagi vajalik juhuks, kui Prantsuse kuningas peaks mööda sõitma ning tema hobune tahaks süüa. Praegusel ajal ei ole enam kuningat ja president ei sõida hobusega, mistõttu on ettekirjutus üsna kasutu, kuid see on siiski endiselt veel seadus.

12. Rahatšeki võib kirjutada ükskõik millisele paberile

Kui soovid kellelegi rahatšeki anda, siis võib selle info kirjutada kas või vetsupaberile. Suure tõenäosusega ei ole pank sellist tšekki küll nõus vastu võtma, kuid seadust järgides on selline tšekk igati kehtiv.

13. Lahutada võib ka juhtudel, kui kaaslane suitsetab liiga palju või on liialt huvitatud jalgpallist

Petmist peetakse piisavaks aluseks lahutuse sisseandmiseks, kuid petmise all nähakse ka intellektuaalset petmist, mistõttu võib lahutust nõuda ka juhtudel, kui kaaslane veedab liialt aega suitsetades, jalgpalli mängides, kohaliku preestriga jutustades või telefoniseksi harrastades.

14. Naine peab küsima luba, kui ta tahab end meheks riietada

Luba peab selleks küsima politseilt ning ilmselt seetõttu käivadki enamik naised endiselt veel kõrgete kontsade ja seelikutega, sest loa küsimine oleks lihtsalt liiga tüütu.

15. Prügikastid ja tuhatoosid on Pariisis külmrelvad

Veidra seaduse kohaselt puutuvad kõik prantslased igapäev külmrelvadega kokku ja seavad nii ehk enda elugi ohtu.