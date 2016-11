Mis vahe on peatusteta- ja otselennul

Vahepeatusteta lend ehk non-stop-lend tähendab, et lennuk sõidab ühest punktist teise ilma ühegi peatuseta. Otselennul ehk direct flight'il võib lennuk vahepeal maanduda, kuid reisijad lennukist tavaliselt lahkuma ei pea, vahendab Insider.

Otselennu ajal jõuab reisija üldjuhul ikka ühest punktist teise ilma, et peaks vahepeal lennukist lahkuma ning uut väravat otsima minema. Lennuk peatub, et lasta osa reisijaid maha ning võtta teisi peale. Mõnel harvemal juhul on kõik reisijad sunnitud lennukit vahetama. Sellist lendu ei peeta vahemaandumisega lennuks.

Otselennud on tavaliselt veidi odavamad kui vahepeatusteta lennud, kuid nad on siiski kallimad kui vahemaandumistega reisid. Kuigi paljud reisijad lähtuvad pileti valikul hinnast, tasuks ka sellele väikesele detailile tähelepanu pöörata, et olla kindel, mida endale ostad.