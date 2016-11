Vaata, kui palju vett peaksid lennukis jooma

Ühtset valemit selleks, kui palju vett peaks tarbima. Kõik sõltub sellest, kuhu ollakse teel, kaua lend kestab ning millise lennukiga lennatakse. Siiski on meditsiinitöötajad avaldanud mõned soovitused, mida tasuks kindlasti järgida.

Kui oled pikal lennul...

Iga tunni kohta õhus tuleks tarbida umbes 236 milliliitrit vett. Mida pigem lend, seda olulisemaks vee joomine muutub. Suure tõenäosusega ei teki veepuudust kolmetunnisel lennul, eriti, kui oled veidi joonud ka söögikorra juurde.

Pikematel lendudel tuleks juua aga nii palju, et aeg-ajalt tekib vajadus tualetti minna. Sellega kindlustad, et sa vedeliku puuduses ei vaevleks ning kindlasti on see hea ka su kehale, sest sunnid end liigutama.

Kui jood alkoholi...

Alkohol viib kehast vedelikke välja, mistõttu tuleb alkoholi kõrvale alati tarbida ka vett. Kui jood ühe klaasi veini, tuleks juua ka umbes 230 milliliitrit vett.

Kui suundud kõrgustesse...

Palju oleneb ka sihtkohast. Kui suundud kõrgele mägedesse, siis peaksid rohkem vett tarbima. Mida kõrgemal sa oled, seda väiksem on õhuniiskus ning seda kiiremini kaotad kehast ka vedelikke. Siiski ei tohiks veega ka liialdada, sest see võib kõrgushaigusele hoogu juurde anda. Päevas tuleks tarbida umbes liitrijagu rohkem vett kui tavaliselt.

Kui oled uues lennukis...

Salongi õhuniiskus on tavaliselt kusagil 20 protsendi ringis, kuid väidetavalt leidub ka lennukeid, kus see jääb 10 protsendi kanti. Olenemata sellest numbrist, on lennuki õhk alati jahe ja kuiv. Uuematel lennukitel on aga õhuniiskus kõrgem, mistõttu on seal olla ka mugavam, kuid see ei tähenda, et vett ei peaks jooma. Endiselt peaks järgima seda sama soovitust, mida pikkade lendude puhul.