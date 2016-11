7 rõvedat asja, mida reisides tahtmatult teed

Need tegevused kaasnevad just reisimisega ning tihti teeme neid täiesti tahtmatult, mõtlemata, et see võib olla kuidagi ebahügieeniline, vahendab TripAdvisor.

1. Turvakontrolli paljajalu läbimine - kuigi turvakontrollis pakutakse sageli kilest sussikesi, siis paljud keelduvad sellest võimalusest ning lähevad kontrollist paljajalu läbi. Mõtle vaid inimestele, kes kõik on sealt samast varem paljajalu läbi käinud ning ilmselt ei ole vahepeal keegi neid põrandaid pesnud. Hea oleks vähemalt sokidki kaasa võtta, mida siis ajutiselt jalga tõmmata.

2. Pärast turvakontrolli ei pesta käsi - turvakontrollis antakse asjade panemiseks väikesed kastid, kuid enne sind on sinna kasti asetanud oma asju tuhanded teised reisijad. Muuhulgas on sinna tee leidnud kindlasti ka jalanõud. Today läbiviidud uuringust selgus, et nendest kastidest leiab hulgaliselt kahjulikke baktereid ning isegi väljaheiteid.

3. Juuakse joogipurskkaevudest - kuigi see võib tunduda hea moodus, kuidas soodsalt janu kustutada, siis on tõestatud, et tihti on avalikel joogipurskkaevudel rohkem baktereid, kui keegi suudab kokku lugeda, mistõttu oleks mõistlikum siiski kas endale veepudel osta või siis vana kusagil mujal täita.

4. Telefoni kasutamine söömise ajal - söömise ajal võib telefonist meelelahutuse otsimine tunduda ahvatlev, eriti kui einestad üksi. Siiski on uuringud tõestanud, et telefoni ekraan on üsna räpane ning kui näpid oma nutiseadet ja siis haarad leiva järele ei ole see üldse hügieeniline.

5. Plätusid ei kasutata - plätusid kasutatakse tavaliselt silmnähtavalt avalikes paikades nagu hostelite vannitoad või jõusaalid, kuid keegi ei tule selle peale, et sama võiks teha ka hotellitoas. Kuigi tube koristatakse pidevalt ei ole see piisav ning enda kaitseks võiks siiski plätud jalga jätta.

6. Kasutad hotelli telekapulti - kuigi hotellitoad küüritakse alati ilusti puhtaks, siis pult on küll asi, mis enamikest koristajatest puutumata jääb. Houstoni ülikoolis läbi viidud uuringust selgus, et telekapult on hotellitoas üks mustemaid asju.

7. Lennuki tualeti paljajalu kasutamine - ühtegi teise avalikku tualetti ilmselt keegi paljajalu ei mindaks, kuid millegipärast tehakse seda lennukis. Lennukit tabab aeg-ajalt turbulents, inimesed on unised või veidi vintis, mistõttu ei pruugi sihtimine ning enda järgi koristamine alati kõige täpsem olla. Seega, kui külastada tualetti paljajalu või sokkis, võtad sealt endaga kaasa kõik jäägid, mis eelnevad reisijad on endast maha jätnud.