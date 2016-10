9 kampaaniat, mille peaauhinnaks on reis

Hetked.ee reisikeskkond pani kokku nimekirja Eestis hetkel käimasolevatest kampaaniatest, mille peaauhinnaks on mõni mõnus reis.

1. Kanaari saared

Korraldaja: AS Põltsamaa Felix

Auhind: Reis kahele Kanaari saartele

Tingimused: Kampaania auhindade võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta perioodil 21.09-13.11.2016 Põltsamaa troopilise apelsini nektar 1,0 ja registreerida otsutšekk kampaanialehel www.felix.ee. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Registreerimine kampaanialehel on tasuta.

Vaata rohkem infot siit.

2. Brüssel

Korraldaja: MTÜ Lastekaitse Liit

Auhind: reis Brüsselisse ja Euroopa Parlamenti Kaja Kallase kutsel

Tingimused: Ootame koomikseid kõikidelt 14–18- aastastelt (kaasa arvatud) lastelt ja noortelt. Konkursile ootame töid sellest, kuidas näed Sina võrdseid võimalusi Eestis. Kas kõikidel lastel ja noortel on võrdsed võimalused olenemata sellest, kus nad Eestis elavad? Kas hariduses on kõikidel lastel-noortel võrdsed võimalused? Kuidas on huviringide või kogukonnas kaasa rääkimise võimalusega? Kas Sinu arvamust võetakse võrdsena kellegi teise arvamusega? Töid ootame kuni 10.novembrini 2016 aadressil: Endla 6-18, 10142 Tallinn, MTÜ Lastekaitse Liit. Tööde saatmisel palume lisada märksõna «koomiksikonkurss».

Vaata rohkem infot siit.

3. Tenerife

Korraldaja: ABC King ehk AS TKM King

Auhind: reis kahele Tenerifele – kokku loositakse seda viis korda!

Tingimused: Võitja loositakse välja igale kampaaniaperioodile järgneval teisipäeval kõigi eelneval kampaaniaperioodil jalatsite ostnute vahel, kes on maksmisel registreerinud parnterkaardi ja kellel on partnerkaardi andmebaasis olemas ka kontaktandmed.

Kampaaniaperioodil on kokku 5 loosimist:

a. 25.10.2016 (13.-23.10.2016 vahemikul ostu sooritanute vahel)

b. 08.11.2016 (24.10-06.11.2016 vahemikul ostu sooritanute vahel)

c. 22.11.2016 (07.-20.11.2016 vahemikul ostu sooritanute vahel)

d. 06.12.2016 (21.11-04.12.2016 vahemikul ostu sooritanute vahel)

e. 20.12.2016 (05.12-18.12.2016 vahemikul ostu sooritanute vahel)

Loosimiseks palutakse e-kirja teel partnerkaardi andmebaasist kõikide kampaaniaperioodil ABC Kingast jalatsite ostu teinud ja partnerkaardi registreerinud nimekirja. Erapooletu isiku abil loositakse nimekirjast välja võitja.

Vaata rohkem infot siit.

4. New York

Korraldaja: Partizanas OÜ

Auhind: reis kahele New Yorki

Tingimused: Osalejad peavad kampaania perioodil ostma mistahes Colgate’i toote. Ostukviitung tuleb alles hoida ja registreerida veebilehel www.colgateloterii.ee, täites vastava registreerimisvormi. Registreerimine veebilehel on tasuta.

Vaata rohkem infot siit.

5. Palmisaar

Korraldaja: Imagine AD OÜ

Auhind: 1500€ väärtuses reisikupong vabalt valitud sihtkohta

Tingimused: Ostes ükskõik millisest kauplusest korraga vähemalt kolm pakki Eesti Pagari sügavkülmutatud tooteid, tuleb kampaanialehel registreerida ostutšeki kood. Ostutšeki kood tuleb sisestada kampaanialehel www.eestipagar.ee/palmisaar. Ajavahemik on 03.10-30.11.2016.

Vaata rohkem infot siit.

6. Fääri saared või Usbekistan

Korraldaja: AS Ekspress Meedia

Auhind: Usbekistani või Fääri saarte reis

Tingimused: Auhinna loosimises osalevad tellijad, kellel on 02.02.2017 seisuga kehtiv ja makstud Maalehe või paketi «Maaleht + Maakodu» vähemalt kuuekuuline tellimus või kehtiv e-arve püsimakse leping. Kehtiv tellimus tähendab, et leht käib tellitud aadressil. Samuti tellijad, kellel on 02.02.2017 kehtiv ja makstud Maalehe digilehe tellimus. Auhinna loosimises osalevad tellijad, kes on andnud loosimises osalemise soovist märku internetis kampaanialehel www.maaleht.ee/telli, e-postil klienditugi@ekspressmeedia.ee või telefonil 680 4444.

Vaata rohkem infot siit.

7. 1000-eurone reis

Korraldaja: Elektrum Eesti OÜ

Auhind: 1000-eurone Estraveli kinkekaart

Tingimused: Kampaanias osalevad kõik uued liitujad, kes sõlmivad kampaania perioodil elektrilepingu Elektrumiga elektrum.ee iseteenindusportaali, telefoni, e-kirja või posti teel.

Vaata rohkem infot siit.

8. Itaalia

Korraldaja: Mobec AS

Auhind: Rongireis kahele Orient Expressiga Pariisist Veneetsiasse

Tingimused: Osta Kindel Bueno kampaaniamärgistusega või tavaline pakk. Mine kinderbueno.ee lehele ning täida vajalikud lahtrid ning sisesta pakendi siseküljel olev kampaaniakood või ostutšeki number. Hoia alles kas registreeritud Kinder Bueno kampaaniapakend või resgistreeritud ostu tõendav tšekk.

Vaata rohkem infot siit.

9. Suusareis

Korraldaja: SOMESE Baltic

Auhind: Suusareis kahele Alpidesse väärtusega 2000 eurot

Tingimused: Kampaanias osalemiseks tuleb osta mis tahes Eesti kauplusest vähemalt üks Fa MEN, Fa MEN Xtreme, Schauma for Men, Syoss, Seborin, Taft, got2b või Vademecum toode ning registreerida ostutšekk veebilehel www.registerpromo.info või SMS’i teel numbril 1512. SMS tuleb saata kujul: MEN_EESNIMI_PEREKONNANIMI_VANUS_LINN_TŠEKI NUMBER. Ühe SMS’i maksumus on 0,75 €.

Vaata rohkem infot siit.