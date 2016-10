Miks ei tohiks lapsi lennukis süles hoida

Clevelandi lastehaigla ja reisi- ja meditsiiniturvalisuse pakkuja MedAire uuringust selgus, et sülest maha kukkumine on oma sageduselt teine põhjus, miks beebid lennuki pardal vigastada saavad, vahendab Travel and Leisure.

Uuringu käigus analüüsiti meditsiinilisi juhtumeid lennukite pardal ning sihtrühmaks võeti kuni 18-aastased lapsed. Protsessis osalesid 80 suurt lennufirmat üle maailma, kes avaldasid infot lendude kohta viie aasta vältel.

Alla kahe aastaste reisijate hulgas tekitasid kõige enam vigastusi kuumad tooted nagu supid ja kohvid, kui need lapsele sülle kukkusid ning põletushaavu tekitasid. Teisel kohal oli kukkumine. «Lastega seotud meditsiinilised juhtumid reisilennukites on üsna haruldased, kui arvestada reisijate hulka, kuid sülelapsed satuvad siiski rohkem õnnetustesse, eriti just turbulentsi või toidu serveerimise ajal,» rääkis üks uurijatest.

Föderaalne lennundusamet soovitab kasutada spetsiaalselt lastele mõeldud turvavarustust.

Ülejäänud vanusegrupi hulgas olid tüüpilisteks vigastusteks samuti põletused ning veel ka põrutused ning rebendid.