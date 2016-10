10 põhjust, miks Taisse reisida

Kuigi Tai ei jõudnud Lonely Planeti 2017. aasta parimate sihtkohtade nimistusse, tõid Tai välja paljud teised väljaanded, kelle hinnangul ei tohiks turiste hirmutada isegi mitte kehtestatud aastane leinaperiood, vahendab Escape.com.au.

1. Vapustavad linnad

Ilmselt on paljud turistid jõudnud vaid sooja merevette ning kuldsetele liivadele, kuid Tail on ka mitmeid linnasid, mis kindlasti avastamist väärivad. Kel aega napib võib piirduda Bangkoki külastusega, kui aga võimalusi rohkem ja seiklusjanu ka olemas, siis tasuks sõita ka Chiang Maisse. Linnades saab maitsta ka imehead tänavatoitu, mida rannaliival ei pruugita pakkuda.

2. Mõnusad kuurordid

Kui aga linnade külastamisest on villand või on soov jääda truuks traditsioonidele, siis saab end kostitada mõnusa kuurordipuhkusega. Tai randade äärde on kerkinud viimasel ajal hulgaliselt uusi ja suuri hotelle, kus kõik mugavused on lähedal ning ka merevett ei tule kaugelt otsida.

3. Hiiglaslikud kaubanduskeskused

Kui on soov enda kappi veidi täiendada, siis ei ole vahet, mis hooajal Taisse sõita, poed on alati avatud. Muidugi kaubad on veelgi odavamad juunist augustini, kui Tais on suur allahindluste periood.

4. Autentne kogemus

Tais on esilekerkinud ettevõtted, kes pakuvad turistidele autentset kogemust. Nii saavad seiklusjanulised turistid minna kalastama kohalike kaluritega, sukelduda rahvusparkides või õppida lainelauaga sõitmist.

5. Mine kruiisile

Kruiisireisid on kogumas järjest populaarsust ning seda ka põhjusega, sest laeval lõõgastudes ühest kohast teise jõudmine on üsna mugav ning ometi saab näha paljusid erinevaid sihtkohti. Nii saab ette võtta kruiisi ainult Tais, või lisada oma reisile veel mõni teine Aasia riik.

6. Naudi kunsti

Chiang Mai on tuntud kui Tai loomelinnana. Sealsed mitmed muuseumid ja mitmed erinäitused pakuvad kunstihuvilisele kindlasti mitme päeva jagu tegemist.

7. Osale festivalil

Vaatamata sellele, et riigis on kuulutatud välja aastane leinaperiood, siis on oodata, et festivalid võivad taas varsti jätkuda, eriti kuna tailased on suured festivalide pidajad.

8. Poputa end

See ei ole mingi saladus, et Tais saab vaid mõne euro eest juba korraliku massaaži ning ka muid hoolitsusi. Kui päris kuurordis elada ei soovi, kus iluteenused on omast käest võtta, siis tasub ringi jalutada linnatänavatel ning kindlasti jäävad salongid ka kohe silma. Taist ei tasu ära tulla ilma, et oleksid end veidi poputanud.

9. Tee head

Igal aastal toimub Bangkokis suur maraton, kus tuleb jooksutossud jalga tõmmata ning lipata 60. korrusele. Kokku tuleb nii läbida umbes tuhat trepiastet, kuid kõik osalustasud annetatakse heategevusele.

10. Uudista loomariiki

Kuigi seni on Tai olnud kuulus oma elevandisõitude poolest, mis loomadele rohkem halba kui head teevad, siis nüüd soovivad kohalikud seda mainet muuta. Turistidel on võimalus osaleda mitmepäevastel safaritel, kus saab näha metsikuid elevante, tiigreid, makaake ja lendrebaseid.