Püramiidid, mida vaid vähesed on näinud

Niiluse kallastel Sudaanis kõrguvad rohkem kui 250 püramiidi, mida on oluliselt rohkem kui Egiptuses. Sealsetel Nuubia aladel valitsesid 2600 aastal eKr kuni 300. aastani kušiidid, kes läbi aja järgisid vähemal või rohkemal määral Egiptuse traditsioone, vahendab BBC.

Nii matsid kušiidid oma kuningaid ja kuningannasid samuti püramiidide sisse hauakambritesse. Alustades teed Khartoumist leiab esimese sellise paiga Meroest, mis oli kunagi kušiitide pealinnaks. Oma kohal on püramiidid püsinud üle 2000 aasta.

Erinevalt Egiptuse Giza püramiididest on Meroe püramiidid veidi väiksemad ja järsemate külgedega. Nad on ka kitsamad ning püramiididega ühenduses on väikesed templid ohvriandide tegemiseks. Kahjuks on enamik neist üsna kurvas seisus, sest 1800. aastatel avastasid nende võlusid ohtralt hauaröövleid.

Kuigi 2011. aastal kanti püramiidid ka UNESCO maailmapärandi nimistusse, siis endiselt ei külasta neid päevas rohkem kui kümme inimest.

Samas on võimalik püramiidide vahel vabalt ringi jalutada ning soovi korral ka mõnda väiksemasse templisse sisse pugeda, kui liiv ja kivid ei ole seda veel vallutanud. Templi seintelt võib leida külluslikud graveeringud, mis jutustavad kušiitide elust loo. Nii saab seal näha kuningannasid valitsemas või inimesi palvetamas Egiptuse jumalate poole.

Meroe püramiidid on Sudaanis kõige paremini säilinud. Seal on suurim number hauakambreid ja siin on rohkeid töötunde veetnud ka mitmed arheoloogide meeskonnad. Siiski Niilust mööda edasi sõites satub teele nii mõnigi teine püramiidide kompleks.

Veidi põhjapoole sõites leiab eest aga kunagise Kerma kuningriigi, kus asub ka Aafrika vanim mudatellistest maja.

2003. aastal leiti Kerma lähedalt kõrbest 40 suurt graniidist vaarao kuju, millest enamus viidi muuseumitesse. Mõned jäid aga sinna samasse maha ning need pakuvad külastajatele üsna kõhedat vaatepilti.

Sudaan ei ole klassikaline turistimaa. Selleks, et sinna viisat saada tuleb täita hulgaliselt pabereid ning ka kohapeal tuleb ajutiselt hüvasti jätta modernse aja mugavustega nagu telefonilevi. Samas on see kõik väärt neid imelisi vaateid salajastele püramiididele.