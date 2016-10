Vale kõnnak suurendab reisides röövi ohvriks langemise riski

Juba 1980. aastatel viisid kaks psühholoogi läbi uurimuse selgitamaks, mille alusel valivad kurjategijad enda ohvreid. Selleks filmisid nad erinevaid inimesi New Yorki tänavatel ning näitesid seejärel neid videoid vangis olevatele kurjategijatele, vahendab BBC.

Filmilõike näidati 53 vägivaldsetele kurjategijatele ning neil paluti selgitada, kui lihtne oleks üht või teist inimest rünnata. Kuigi paljud inimesed said väga erinevaid hinnanguid, siis hakkasid välja paistma ka mingid mustrid. Nii hinnati naisi ning vanemaid inimesi alati kergemateks sihtmärkideks.

Lisaks oli ka neid karaktereid, kelle üle poolte vangidest hindasid kergesti rünnatavateks. Uurijad palusid seejärel professionaalsetel tantsijatel spetsiaalse süsteemi abil kaardistada kõikide inimeste liikumine ning selgus, et kergemini rünnatavatel inimestel oli veidi vähem koordineeritud liikumine, kui nendel, keda vangid nii lihtsaks sihtmärgiks ei pidanud.

Siiski oli nende uurijate töös üks suur viga, nimelt näitasid nad küll vangidele ka keskkonda ja inimeste riietust, kuid nad ei võtnud neid muutujaid uurimuse läbiviimisel arvesse. Paar aastakümmet hiljem tegid sarnase katse ka rühm Uus-Meremaalt.

Nemad lähenesid ideele palju robustsemalt ning kinnitasid inimeste kehadele väikesed tulukesed. Kuna katsejänestel oli seljas üleni must riietus, siis videos paistsid välja vaid tulukesed, mis aitasid hinnata nende liikumist. Ka siis selgus, et mõnedel inimestel on suurem oht langeda varguse ohvriks, mis tõestas, et valik langetatakse vähemalt osaliselt selle põhjal, kuidas inimesed liiguvad.

Meie liikumisviis ütleb üsna palju, nii on võimalik liikumise järgi hinnata, kes valetab kaardimängus või kel on suurem tõenäosus võita muusikavõistlusel. Inimestel on võimalik ka oma kõnnakut muuta vähem haavatavamaks ning seeläbi vähendada röövi ohvriks langemise riski.