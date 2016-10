Reisijate kombed, mis stjuardesse ärritavad

Stjuardessid on välja toonud nimekirja reisijate kommetest, millest nad võiksid pigem loobuda, et nii pardameeskond kui ka kaasreisijad oleksid õnnelikumad, vahendab Business Insider.

1. Ära hõiva kogu pagasiriiulit

«Pange oma kohvrid pagasiriiulisse ning kõik väiksemad kotid enda ees oleva istme alla. Nii ei saa ruum otsa ja me ei pea hakkama kõike üle kontrollima,» kirjeldas üks stjuardess keerukaid ja tüütuid olukordi.

2. Ütle tere

Meeskond on pardal selleks, et reis mööduks mugavalt ja turvaliselt. Reisijad võiksid nende pingutust hinnata ja sisenemisel vähemalt teregi öelda.

3. Halb ajastus

Ära ürita anda meeskonnale oma prügi parajasti siis, kui nad jagavad jooke või serveerivad toitu. Neil ei ole sel hetkel seda prügi kusagile panna.

4. Ära topi oma jalgu igale poole

Reisijatele meeldib tihti panna jalgu seintele või teiste reisijate istmetele. Seda peab pardameeskond aga väga ebaviisakaks, sest tavakontoris keegi nii ju ei teeks.

5. Ära küsi «mida te pakute?»

Salongis teavad kõik, kus asuvad menüüd. Kui stjuardessid peaksid hakkama ette loetlema kõike, mis neil on, võtaks see terve igaviku, sest ainuüksi erinevaid jooke on pardal juba üle 100. Lisaks peavad kõik teised reisijad ootama seni, kuni stjuardess selle nimekirjaga ühele poole saab.

6. Vaata turvalisusdemonstratsiooni

Stjuardessid teevad vaid oma tööd ning annavad endast kõik, et reisijatel oleks turvaline. Kliendid võiksid üles näidata väheke austust ning meeskonda demonstratsiooni ajal ka kuulata.

7. Ütle, kui soovid kohvi juurde suhkrut või piima

Lennukis on sadu reisijaid ja väga kiiresti muutub tüütuks pidev küsimine, kas kohvi juurde soovitakse ka suhkrut või piima. Palju lihtsam oleks, kui reisija ise ütleb, kuidas ta oma kohvi saada soovib.

8. Vastuta oma asjade eest

Küllaldaselt leidub neid reisijaid, kes võtavad kaasa liiga raske käsipagasi. Seega ei suuda nad seda ka ise pagasiriiulile tõsta ja paluvad seega stjuardesside abi. Kui see pagas on aga sulle endale tõstmiseks liiga raske, on see ilmselt raske ka teiste jaoks.

9. Kasuta tualetti õigel ajal

Kui lennuk hakkab juba laskuma, ei ole enam õige aeg tualetti tormata. Siis tuleb turvavööd kinnitada ja oma kohale jääda, sest kui liiga palju inimesi hakkab järjest tualetis käima, võib see viia lennuki hilinemiseni.

10. Võta kõrvaklapid peast

«Palun võtke kõrvaklapid peast, kui me teie juurde jõuame ja küsime, mida te juua soovite.»

11. Ära kuritarvita kutsungi nuppu

Mõne küsimuse küsimiseks võib ka ise püsti tõusta või oodata kuni stjuardessid vahekäigust läbi kõnnivad, mida nad nagunii kogu aeg teevad. Kindlasti ei tohiks kutsungi nuppu vajutada siis, kui ka stjuardessidel on kästud turvavööd kinnitada või vahetult pärast õhkutõusu.

12. Ära puutu inimesi

Kuigi sind on vaid üks, siis kokku on reisijaid lennukites sadu ja kui kõik hakkaksid stjuardessi tähelepanu võitmiseks teda müksama, torkima või togima, siis oleks neil üsna palju sinikaid.

13. Turvavööd kinni

Kui turvavöö silt põleb, siis tuleb paigale jääda ja turvavöö kinnitada. Kuigi paljud reisijad on siis krimpsus nägudega pardameeskonnale otsa vaadanud ja öelnud, et nad ju peavad tualetti minema, siis täiskasvanud inimese puhul ei peeta seda piisavaks põhjenduseks. Vaid väikesed lapsed ootavad viimase hetkeni.

14. Tühiste asjade pärast ägestumine

Lennukites pakutakse eri roogasid, mille hulgast reisija saab valida. Kui aga sinu soovitud eine on juba otsa saanud, ei tasu liialt ägestuda. Lennuk ei ole viie tärni hotell või peen restoran, kui roog sai otsa, ei ole sinna enam midagi parata ja tegelikult on probleem tühine.

15. Ära ülbitse

Kui sul ei ole ostetud kõrgema klassi piletit, siis ei ole mõtet seda ka nõudma hakata või üritada vaikselt sinna hiilida.

16. Ära ole paljajalu

Kindlasti ei tohiks käia tualetis paljajalu või isegi sokkide väel. Teistes avalikes tualettides ei tuleks keegi selle pealegi. Lennuki tualeti põrandad ei ole kindlasti puhtad, mistõttu pühid nii oma jalgadega ära teiste uriini.

17. Ära küsi pastakat

Jah, stjuardessidel on pastakad, aga neil on neid endil vaja, mistõttu võta lihtsalt enda pastakas kaasa.

18. Ära nipsuta sõrmi

Niimoodi stjuardessi tähelepanu pööramine on ebaviisakas. Pöördu nende poole ikka sõnadega.

19. Ära tee joogat meeskonnale mõeldud alas

Kõikidel lennukitel on väiksed alad, kus stjuardessid saavad vahepeal puhata, kuid kus nad valmistavad ette ka toitude ja jookide serveerimist. See on ainuke koht, kus nad saavad olla, seal asuvad ka nende istmed, seega ei ole viisakas sinna tungida ja hakata end seal meeleheitlikult sirutama.

20. Ära vihasta

Ei tasu stjuardesside peale vihastada asjade pärast, mis ilmselgelt ei olnud nende süü. See, et lennuk hilines ning nüüd jääd maha ka jätkulennust, ei ole stjuardessi vastutusalas. Tõenäoliselt soovis ka tema kusagile jõuda ja nüüd peab hoopis olema koos karjuva kliendiga lennukis.

21. Stjuardessid ei tea kõike, mida teavad kaptenid

«Me teame ehk 5 protsenti sellest, mida teavad nemad,» rääkis üks stjuardess. Salongipersonalil puudub teadmine ilmast, sellest, miks muudeti kurssi või miks lennuk ei saa varem maanduda. Ainus, mida nad kindlasti teavad, on see, et kõiki neid asju tehakse reisijate paremaks teenindamiseks.