Ära neetud kivikesed ajavad turistid paanikasse

Igal aastal jõuab Hawaii Hilo postkontorisse mitmeid pakke, kus on sees vaid kivid, liiv ja muud loodusvarad. Kõik need meened on koju kaasa võetud Hawaii vulkaanide rahvuspargist, vahendab Lonely Planet.

Kuigi kivikeste ja muude esemete kaasa võtmine rahvuspargist on seadusega keelatud, siis tagasi saatmise põhjus on hoopis müstilisem. Viimasel ajal on levima hakanud müüt Pele needusest, mis tabab kõiki, kes lõhuvad või võtavad kaasa meeneid vulkaanide rahvuspargist.

Needus toob müüdi kohaselt endaga kaasa jada õnnetusi ja ebaõnnestumisi. Tagasisaadetud esemete hulgas on olnud nii kive, koralle, plastikust kujukesi, puitu ja puukoort. Mõnikord on esemetega kaasas ka kirjad ning isegi saatja aadress. Kirjades palutakse sageli Pele andestust ning avaldatakse lootust, et õnn taaskord pöördub.

Pelehonuamea, kelle järgi needus ka nime on saanud, on Hawaii vulkaanijumalanna. Kohalike jaoks on ta üks austatumaid jumalusi. Laavat, olgu see siis vedel või külmunud, peetakse jumala kehastuseks.

Kuigi rahvuspark paneb inimestele südamele seaduste järgimist ning kultuuri austamist, siis ei innusta nad inimesi uskuma erinevaid needuseid. «Kirjadele me ei vasta. Kui inimesed on mõne ebausu vastu võtnud, on seda üsna raske hajutada. Mõelge vaid mustadest kassidest või katkistest peeglitest,» rääkis rahvuspargi esindaja.