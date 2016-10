Avastati Ameerika vanim raamat

Antropoloogid ja arheoloogid tegid lõpuks kindlaks, et müstiline maiade raamat on tegelikult päris. Grolieri koodeksi nime all tuntud käsikiri pärineb 13. sajandist, mistõttu on see ka vanim kirjutis iidsest Ameerikast, vahendab Lonely Planet.

Koodeksi ostis 1966. aastal tundmatute meeste käest Mehhiko kollektsionäär Josue Saenz. Mehed väitsid, et nad leidsid käsikirja Mehhiko ühest koopast, kuid nad ei olnud nõus leiu täpset asukohta avaldama. Nad olid nõus selle Saenzile müüma, kui viimane ei esita leiu kohta rohkem küsimusi.

Ostu sooritamiseks lennutati Saenz Mehhiko lõuna ossa, kuid tema eest varjati kiivalt, mis kohaga on täpselt tegu. Kuna Saenz tundis oma kodumaad üsna hästi, sai ta aru, et ta viidi Chiapase piirkonda. Ostjal olid kaasas ka eksperdid, kes leidu uurisid ning siis selle ka võltsinguks tembeldasid. Saenz otsustas selle siiski endale soetada.

1971. aastal andis Saenz käsikirja arheoloog Michael Coele, kes pani selle Grolieri klubis New Yorgis väljanäitusele. Kuigi see tekitas rahvas palju elevust, siis jäid eksperdid endale kindlaks, et tegu on võltsinguga. Põhjuseid, miks see võltsinguks tembeldati, oli palju. Esiteks ei peetud tõenäoliseks, et selline kirjutis üldse on säilinud.

Kuigi maiad olid kirjaoskajad ja nad armastasid kõike dokumenteerida, siis hispaanlased hävitasid nende raamatud ja dokumendid. Lisaks oli paberina kasutatud materjal väga õrn, mis ei tohiks tavaliselt sellisele ajaproovile vastu panna. Ka Grolieri koodeksi sisu oli üsna ebatavaline. Maiade kirjutisi on varem leitud kolmel korral ning kõigis nendes on viited taevatähtedele, kuid Grolieri koodeksis sellised viited puuduvad. Lisaks on käsikirjas kasutatud ka hieroglüüfe, mida ei peetud maiadele omasteks.

Nüüd on aga teadlased tõestanud, et koodeks on 104 aasta pikkune kalender Veenusest ja selle astroloogilised viited on kooskõlas Veenuse mütoloogiaga.