Kohalikud lükkavad ümber tuntud stereotüübid

Kuigi paljud stereotüübid vastavad mingil määral tõele, siis on ka neid, mis osutuvad täiesti valeks. Internetikeskkonnas Quora on sõna võtnud erinevate riikide kodanikud ning nad kirjeldavad, milliseid stereotüüpe nad pidevalt enda kohta kuulevad ning miks need tõele ei vasta, vahendab Daily Mail.

Hollandis suitsetatakse kanepit - kuigi see vastab tõele, siis ei ole kanepi suitsetamine kohalike seas üldse nii levinud, kui muu maailm arvab. Enamik kohalikke tegelikult kanepit igapäevaselt ei suitseta ning Amsterdami sajad kanepikohvikud on suuresti vaid turistilõksud. ÜRO raporti kohaselt on Uus-Meremaa ja Kanada palju suuremad kanepimaad, kui Holland.

Pariislased on upsakad - pariislased on sageli suured vinguviiulid, kinnitas ka üks kohalik, kuid tema sõnul ei ole nad siiski upsakad, vaid nad on lihtsalt enda ja oma kodumaa üle uhked.

Rassism Lõuna-Aafrikas ja Kreekas - lõuna-aafriklastele on läbi ajaloo rassismiteemad olnud väga olulised. Kuigi tänapäeval arvatakse, et inimesed seal enam teisi nahavärvi põhjal ei erista, siis tegelikult käib kõik endiselt veel selle järgi. Sama on ka Kreekas, ka nemad tunnistavad, et nende jaoks sõltub nahavärvist, kui tark, heatahtlik või tore inimene tegelikult on.

Afgaanid vihkavad ameeriklasi - kuigi afgaanid soovivad, et ameeriklased nad rahule jätaks, siis tegelikult on nad ameeriklastele ikkagi ka tänulikud, et nad aitasid kohalikel talibanist lahti saada.

Afganistanis on alati soe - kuigi seal on suuresti soe, siis kõrgel mägedes sajab lund ning seal saab ka suusatamas käia. Igal talvel sajab Afganistani pilvedest alla umbes 1,5 meetrit lund.

Hiinas võib saada vaid ühe lapse - kuigi Hiinas on tõesti selline poliitika, siis väljaspool suurlinnasid see alati ei kehti. Väikelinnades on sageli peredel ikka mitu last ning selle vastu lihtsalt ei saa.

Kõikidel ameeriklastel on relvad - tegelikult kõikidel ameeriklastel relvi pole, küll on aga igal kolmandal inimesel relvad ning neid on kokku nii palju, et neid jaguks igale inimesele.

Mehhiklased ja tekiila - tekiila ei ole kindlasti mehhiklaste lemmikjook. Ühtlasi ei ole nad kohalike sõnul ka laisad ning nad ei veeda oma päevasid kaktuse all istudes suured sombreerod peas.

Inglastel on hambad korrast ära - Inglismaal on tasuta hambaravi, mistõttu on enamikel inimestel hambad tegelikult väga heas korras.

Kasahstan on tegelikult olemas - pärast Borati filmi linale tulekut arvasid paljud, et Kasahstan on välja mõeldud paik, mis loodi vaid filmi jaoks. Tegelikult on riik aga päriselt olemas, inimesed on väga külalislahked, toit hea ja loodus ilus.