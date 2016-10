See jäätis muudab paremaks sportlaseks

Valerio Sanguigni on patenteerinud jäätise, mis on täis antioksüdante ning tema sõnul parandab selle jäätise söömine sportlikke tulemusi ning viib üldiselt tervislikemate eluviisideni, vahendab Travel and Leisure.

Sanguigni usub, et kuna jäätis on külm, siis see säilitab paremini antioksüdantide tervislikud osakesed ning nii imenduvad need paremini ka inimese organismi. Mees on oma jäätist juba laboris testinud ning andnud vastukaaluks katsealustele tavalist jäätist, öeldes, et tegu on tema imejäätisega.

Tulemused näitasid, et inimesed, kes olid söönud tema imejäätist olid füüsiliselt võimekamad ning nende veresoonkond töötas paremini. Ilmselt on see esimene uurimus, mis tõestab, et naturaalne jäätis võib sportlikkust parandada.