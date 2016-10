Video: nutijakk mahutab kõik vajaliku

Nutijakis on tasku aga igale vidinale, mida vähegi vaja võiks minna. SCOTTeVEST on spetsialiseerunud nutiriiete tootmisele ning nüüd on nad välja tulnud jakiga, kuhu mahub rekordiliselt palju erinevaid elektroonikaseadmeid, vahendab Travel and Leisure.

Kokku on jakil 29 taskut ning sinna mahub muuhulgas ka kaks sülearvutit. Loomulikult ei pea kõike pidevalt kaasas kandma, sest ilmselt ei ole kahte sülearvutit korraga vaja. Küll aga ei pea muretsema ebamugavuse pärast, sest jakis on kõik taskud pandud nii, et raskus jaotuks võrdselt.

Seetõttu on jakki kandes tunne nagu kannaksid seljakotti, mitte, et sul on väljaveninud taskutega jope, kirjeldas nutijaki eeliseid üks idee autoritest. Jakil on ka avad selleks, et ühendada kõrvaklapid või panna taskus olevad seadmed laadima. Lisaks on nutijakk ka vett ja plekke tõrjuv, kuid siiski pole see täiesti veekindel.