Pariisis hakatakse katsetama hõljuvaid taksosid

Meremullide nime all tuntud hõljuvad veetaksod saadetakse kevadel Seine'i jõe peale tiire tegema. Loodussõbralikumat transpordivahendit soovis Pariisis näha just linnavalitsus, kes on alati hea seisnud innovaatiliste ja keskkonnasäästlike ideede eest, vahendab The Local.

Veetaksode autoriks on purjetaja Alain Thebault, kelle unistuseks on alati olnud purjepaadid lendama panna. Thebault on selle kallal vaeva näinud juba viimased 25 aastat. Esimesed prototüübid tegi mees puust ning nüüd on ta jõudnud juba päris masinateni.

Meremull hõljub vee kohal ning saab elektrimootorite abil sõita kuni 18 kilomeetrit tunnis. Sõiduk on varustatud ka päikesepaneelidega, mis mootoritele elektrit toodavad. Sõiduk on disainitud Fiat 500 järgi, kasutades vaid teist energiaallikat. Veega puutuvad sel kokku vaid neli tiiba, mille ülesanne on sõiduk veest kõrgemale tõsta ning sellega vähendada ka takistusjõudu.

Tulevikus hakkab meremull sõitma just Seine'i jõel, nii pääsevad kliendid ka ummikutest. Kokku mahub ühte sõidukisse neli reisijat. Esialgu peab mullis olema veel ka juht, kuid üsna varsti saab see juba ise enda juhtimisega hakkama, kirjeldas Thebault.