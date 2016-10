Jufereva jälgedes: vaatamisväärsused Moskvas, mida Lasnamäe vanem võiks soovitada

Väidetavalt sõitis Jufereva juhuslikult üheks päevaks Moskvasse just sel ajal, kui sinna oli teel ka Edgar Savisaar. Jufereva oli linnas aga vaid selleks, et külastada sealseid vaatamisväärsuseid. Kuigi tema täpne reisi sisu on avalikustamata, siis panime kokku nimekirja paikadest, mida linnaosavanem võiks edaspidi oma kolleegidele ja linnaelanikele soovitada.

1. Lenini mausoleum

Lenini mausoleum/Scanpix

Lenini mausoleum on üks kuulsaimaid vaatamisväärsuseid Moskvas ning ilmselt ei jätaks ükski korralik turist seal käimata. Kuigi Lenin ise soovis, et ta mulda sängitataks, siis on ta aga balsameeritud ning teda saab vaadata korraga vaid viis minutit ja sedagi turvameeste valvsa pilgu all.

Rohkem infot mausoleumi kohta vaata siit.

2. Nõukogude Liidu mänguautomaatide muuseum

Mänguautomaat / Scanpix

Kopikaid nõudvad ning Nõukogude Liidu sümboolikaga kaunistatud mänguautomaadid on ühes Moskva keldris väljanäitusele pandud. Kokku saab huviline seal uudistada 37 masina ümber. 20 masinal on võimalik isegi kätt proovida, mistõttu võib muuseumis kuluda pool päeva ning Moskva visiidi planeerimisel tuleks sellega kindlasti arvestada.

Rohkem infot vaata siit.

3. Raudteemuuseum - muuseum sai alguse vaid Lenini matuserongi näitusele panekust. Aastaid oli see küll suletud, kuid nüüd on muuseum taas avatud ja seal on võimalik näha palju põhjalikumat ülevaadet Moskva raudteest.

Rohkem infot vaata siit.

4. Gorki Leninskije

Lipud/Scanpix

Kel Lenini surnukeha vaatamisest veel vähe, saab teha külaskäigu ka tema koju ning uudistada seal tema surimaski. Lisaks on seal välja pandud ka tema Rolls Royce, rekonstruktsioon Lenini kabinetist ja tema testament.

Rohkem infot vaata siit.

5. Punane väljak

Sõdur punasel väljakul/Scanpix

Väljak on Moskva südameks, kust tihti alustatakse linnaga tutvumist. Seal asub ka Lenini mausoleum, Vassili Blažennõi kirik, Kreml ja ajaloomuuseum.

Rohkem infot vaata siit.

6. Vassili Blažennõi katedraal

Turistid katedraali juures / Scanpix

Katedraali lasi ehitada tsaar Ivan Julm tänutäheks Kaasani vallutamise eest ja seda tuntakse nii Jumalaema Kaitsmise kui Õndsa Vassili kirikuna. Oma värviliste kuplitega pakub ta kaunist vaatepilti.

Loe lähemalt siit.

7. Krusty Krab restoran

Krabi Käsnakalle multikast / Scanpix

Käsnakalle Kantpüksi multikast tuntud Krõbeda Krabi restoran on oma uksed avanud ka Moskvas. Omapärase sisustusega restoran pakub kõrgeklassilisi roogasid, mis meeldivad ka täiskasvanutele.

Loe lähemalt siit.

8. Bison Steak House

Liha / Scanpix

Kui otsida midagi veidi täiskasvanulikumat, siis Moskvas on parimaks restoraniks hääletatud bison Steak House, kus suured lihakäntsakad on peenelt serveeritud.

Loe lähemalt siit.

9. Strelka baar

Kokteilid / Scanpix

Kui soov on õhtul välja minna ning tihedast päevast lõõgastuda, siis Strelka baar on selleks just õige paik. Kohalike ja noorte hulgas eriti populaarse baari terrassilt avanevad linnale ka ilusad vaated.

Loe lähemalt siit.

10. Lubjanka

Lubyanka väljak / Scanpix

Selle nime all tuntakse endise NSV Liidu KGB peakorterit ja hoonetekompleksi. Endiselt asub seal tänapäevane FSB ning sinna on tehtud ka väike KGB muuseum. Muuseumis on väljas vanad luure- ja propagandavahendid ning tähtsad dokumendid.

Loe lähemalt siit.