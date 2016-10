Vene turistide madalseis on möödas

Venemaa elanikud tahavad reisida ja kõige odavam on seda teha naabrite juurde. «Vene turistid teevad küll arvuliselt rohkem ööbimisi, aga nad peatuvad siin lühemalt ja kulutavad seega vähem raha,» kirjeldas olukorda Narva turismikonsultant Olga Tšerjomuškina.

Narva muuseumi ürituste juht Ivo Loide kinnitas, et linnuses annab Vene turistide arvu kasv tunda. «Meil on igal nädalal planeerimiskoosolek, kus esitatakse ka eelmise nädala statistikat ja kui aasta alguses oli väike langus, siis alates suvest olukord muutus. Praegu saab juba öelda, et igal nädalal on eelmise aastaga võrreldes pluss sada inimest,» rääkis Loide.

