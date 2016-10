Bermuda kolmnurk on ala ookeanis, mis jääb Bermuda, Miami ja Puerto Rico vahele. Seda on juba aastakümneid seostatud laevade ja lennukite müstilise kadumisega ning paranormaalsete nähtustega, vahendavad Travel and Leisure ja New York Post.

Uue teooria kohaselt on kadumised seotud hiiglaslike kuusnurksete nn õhupommidega, mis on nii tugevad, et võivad teelt pühkida ka suured transpordivahendid. Teadlased avastasid satelliidipiltidelt veidrad kuusnurksed pilved, mis võtavad enda alla 32–80 kilomeetrit.

Õhupommide tekitatud plahvatused on nii tugevad, et nende kiirus võib ulatuda 76 kilomeetrini tunnis, mis on sarnane orkaaniga. Need on ka piisavalt tugevad selleks, et uputada laevasid või kukutada alla lennukeid. Suur õhuplahvatus tekitab ka hiiglaslikke laineid, mis võivad samuti laevadele saatuslikuks saada.

«Nüüd saame luua häirekella, mis hoiatab ilmaennustajaid säärase plahvatuse tekkimisest,» selgitas meteoroloog dr. Randy Creveny avastuse tähtsust. «Võib liialdamata öelda, et need pildid päästavad elusid,» lisas Creveny.

Siiski on sarnaseid kuusnurkseid moodustusi ka mujal maailmas, mistõttu ei olegi Bermuda kolmnurk ehk nii eriline, kui seni on arvatud. Kinnitust ei ole leidnud ka väide, et Bermuda kolmnurgas juhtuks rohkem õnnetusi kui mujal maailmas. Kolmnurgast liigutakse läbi iga päev ning õnnetusjuhtumid on väga harvad.

Samuti on Ameerika Ühendriikide rannavalve kodulehel välja toodud, et nemad ei pea piirkonda erakordselt ohtlikuks ning miski ei viita sellele, et õnnetused oleksid juhtunud ebatavalistel põhjustel.