Paigad, kuhu vallalised reisima peaksid

Oyster pani kokku edetabeli, toetudes erinevale statistikale, millistes paikades on meeste ja naiste osakaal võrdne ning kus on üldiselt kõige rohkem vallalisi inimesi. Lisaks võeti nimekirja koostamisel arvesse võimalikke aktiivseid tegevusi, mida sihtkohas saab harrastada ning hotellide soovitusi.

1. Las Vegas

Ilmselt ei ole kellegi jaoks üllatav, et selle nimekirja eesotsas ilutseb just Las Vegas. Linnas on meeletu ööelu ja seal viibivast rahvastikust on keskmiselt 55 protsenti vallaline. Lisaks on seal ka hulgaliselt erinevaid aktiivseid tegevusi, mida nii üksi kui sõpradega saab harrastada ja selle käigus on kergem juba ka uusi tutvuseid luua.

2. Philadelphia

Selle linna elanikest on ligi 68 protsenti vallalised. Nagu igas teiseski suurlinnas on ka seal hulgaliselt klubisid, baare ja restorane, kuid ilmselt meeletu ööelu jääb siiski Las Vegase piiridesse.

3. Lissabon

Lissabonis on iga 100 mehe kohta 105 naist, mis on võrreldes muu maailmaga suhteliselt võrdne tase. Ühtlasi on see üks odavamaid linnasid Lääne-Euroopas, mistõttu on seal väljas käimine ja pidutsemine oluliselt taskukohasem.

4. Peking

Kui Lissabonis oli edumaa meestel, siis Pekingis võidutsevad naised. Ka Hiina pealinnas on mitmeid eksklusiivseid baare ja kohvikuid kus kokteile nautida ning endale tulevast kaasat otsida.

5. Ljubljana

Väidetavalt on Sloveenia pealinn üks turvalisemaid linnasid terves maailmas ning ka seal on meeste ja naiste osakaal väga võrdne. Prešernovi väljak on sobiv koht teiste noortega tutvumiseks ning edasise elu planeerimiseks.

6. Anchorage

Tundub küll uskumatu, et Alaska on soodne koht, kust armastust otsida, kuid sealne naistenappus paneb kohalikke karuseid mehi endale mujalt armastust otsima. Lisaks on seal veel imehea toidukultuur, mis ainult lisab reisile võlu.

7. Caye Caulker

Belize'ile kuuluv väike saareke on ideaalne paik endale kaaslase leidmiseks. Hommikuni kestvad peod, reggae muusika ja kaunid merevaated loovad selleks mõnusa õhustiku.

8. Bangkok

Kuigi Bangkok on tuntud oma seksitööstuse poolest, tuleb kutseliste kaaslaste leidmiseks minna ikka kindlatesse piirkondadesse. Selleks, et aga armastust leida, tuleb minna kõigest Khao San tänavale ja ööbida mõnes sealses hostelis, mis on pungil täis noori ja vallalisi.

9. Washington D.C

Viimasest Forbesi uuringust selgus, et lausa 70 protsenti Washingtoni kodanikest on vallalised. Tulevaste kaasadega saab kohtuda ühes paljudest pealinna kokteilibaaridest.

10. New Orleans

Kui Euroopas räägitakse Prahast, kui peoparadiisist, siis ilmselt veelgi imelisem paik on New Orleans. Lõputud peod, lakkamatult pubidest kostuv elav muusika ning ojadena voolav alkohol loovad kaaslase leidmiseks ideaalse keskkonna.