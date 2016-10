Lonely Planet: parimad regioonid, mida 2017. aastal külastada

Ka sel aastal jagab Lonely Planet soovitusi riikide, linnade ja regioonide osas, mida tasuks 2017. aastal külastada. Lisaks on nad välja toonud ka parima väärtusega paigad, põnevaimad kohad Aasias, Euroopas ja Ameerika Ühendriikidest.

Postimehe reisiportaal teeb eraldi ülevaate parimatest riikidest, linnadest, regioonidest ning parima väärtusega sihtkohtadest.

Parimad regioonid, mida 2017. aastal külastada:

1. Choquenquirao, Peruu

Viimane inkade peatuspaik on peidus sügaval Apurimaci orus. Järgmisel aastal seatakse sinna üles gondel, mis turiste lausa tuhandete kaupa sealset elu imetlema saab viia. Kui minna kohe aasta alguses, on lootust vältida suuri turistimasse ning kõike seda ilu endale hoida.

2. Taranaki, Uus-Meremaa

Kohalikud viskavad nalja, et need, kes Taranakisse tulevad, on lihtsalt teelt eksinud. See vastab osaliselt ka tõele, sest seda kanti külastab vaid kaks protsenti Uus-Meremaad väisavatest rahvusvahelistest turistidest. Piirkonnas on imeilusad matkarajad, kus loodusega ühte sulanduda.

3. Assoori saared, Portugal

Assooridel seguneb imeilus loodus muheda kultuuriga. Assoorid ei ole veel turistide huviorbiidile sattunud, mistõttu saab seal rahulikumalt puhata kui näiteks Islandil või Madeiral. Siiski on viimasel ajal turismindus piirkonnas tõusuteel, mistõttu tuleks sinna jõuda veel järgmisel aastal.

4. Põhja-Wales, Suurbritannia

Põhja-Walesi loodus on imeilus ning inimeste meeleolu ja mõttelaad hoopis teistsugune inglaste omast. Kuigi neil on ühine ajalugu ja asuvad ka üksteisele üsna lähedal, siis tegelikult on Wales ja Inglismaa vägagi erinevad. Kaunid vaated Snowdonia mäe tipust panevad kõik argipäeva mured unustama.

5. Lõuna-Austraalia

Veinisõbrad peaksid lisaks Bordeaux'le ära käima ka Lõuna-Austraalias. Uute veinimaade hulgas on see piirkond üks parimaid, kus on lopsakad viinamarjaistandused ning peetakse ka ohtralt festivale ja pidustusi.

6. Aysen, Tšiili

Ayseni regiooni läbib vaid üks suurem tee ning kui seda mööda teele asuda võib näha kõike alates fjordidest kuni vihmametsadeni. Kel kurk kuvab saab proovida ka sealset kuulsat käsitööõlut.

7. Tuamotus, Prantsuse Polüneesia

Siit leiab kõik selle, mida nendest imelistest reklaamidest telekas on kunagi nähtud. Türkiissinised veed, rikkalikud korallid ja palmipuud kutsuvad puhkama. Lisaks on see piirkond tõusmas üheks parimaks sukeldumissihtkohaks.

8. Georgia osariigi rannik, Ameerika Ühendriigid

Jällegi ei ole selle piirkonna külastamise peale ilmselt paljud mõelnud, kuid siinne omapärane loodus on kindlasti väärt avastamist. Siia on tee leidnud ka mitmed filmivõtted, mistõttu tuleks seal 2017. aastal ära käia, et vältida tulevasi turistimasse.

9. Perak, Malaysia

Siin on vana saanud uue näo, mis tõmbab ligi hulgaliselt kohalikke ja turiste. Kirevad poed ja kohvikud lihtsalt kutsuvad raha kulutama. Lisaks on seal ka palju väikesemaid külakesi ning matkaradasid, kus tunde mööda saata.

10. Skellig Ring, Iirimaa

Kunagi seadsid end siin sisse mungad, kes soovisid end muust maailmast eraldada. Nüüd on siia tee leidnud teiste hulgas ka Star Warsi võttemeeskond. Kuigi sinna saamine võib olla veidi keerukas, siis on sealne looduse võimsus kindlasti külastamist väärt.