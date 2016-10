Ka sel aastal jagab Lonely Planet soovitusi riikide, linnade ja regioonide kohta, mida tasuks 2017. aastal külastada. Lisaks on nad välja toonud ka parima väärtusega paigad, põnevaimad kohad Aasias, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides.

Postimehe reisiportaal teeb eraldi ülevaate parimatest riikidest, linnadest, regioonidest.

Parimad linnad, mida 2017. aastal külastada:

1. Bordeaux, Prantsusmaa

Kuigi Bordeaux on ilmselt olnud kõikide veiniarmastajate reisisoovide nimekirja esimeses pooles, siis nüüd on aeg see sinna lisada ka kõigil teistel. Arusaadavalt on veinikultuur seal kindlasti avastamist väärt, isegi kui veiniteadmised jäävad alla keskmise. 2017. aastal ühendatakse Bordeaux' linn ka kiirrongiliiniga Pariisiga, mistõttu on sinna saamine ka oluliselt kergem ja kiirem.

2. Kaplinn, Lõuna-Aafrika Vabariik

Kaplinn asub küll Aafrikas, kuid seal on vägagi euroopalik ning globaalne õhkkond. Linnas on ohtralt tegemisväärset, alustades kuulsa lauamäe avastamisega. Ühtlasi on kohalikud pannud viimastel aastatel rõhku toidukultuuri edendamisele, mistõttu saab seal nüüd nautida imelisi maitsekooslusi.

3. Los Angeles, Ameerika Ühendriigid

Los Angeles pakub külastajatele väga mitmekesist elu. Seni on linn tuntust kogunud just seda väisavate kuulsuste arvelt, kuid nüüd on avastatud ka linna enda võlu. Lisaks sädelevatele filmitähtedele liiguvad Los Angeleses ringi ka ärihiiud ning rannahuvilised.

4. Merida, Mehhiko

Merida toob Yucatani poolsaarele selle kultuuri, mida Cancun seni ei ole suutnud. Iga päev leiab siit hulgaliselt kontserte, kunstinäituseid ja tantsuetendusi. Lisaks pannakse järjest enam rõhku ka toidukultuurile, seega võivad siit nii mõndagi põnevat leida ka gurmaanid. Ühtlasi on Merida 2017. aastal Ameerika kultuuripealinn, mistõttu ootab kõiki külastajaid ees ohtralt erinevaid üritusi. Boonusena on Merida ka nimetatud üheks turvalisimaks linnaks terves Mehhikos.

5. Ohrid, Makedoonia

Suure järve kaldal asuv imeilus linnake pakub merelt imeilusaid vaateid. Sealt paistavad hästi kätte linna terrakotakatused ning pikad kirikutornid. Ohrid oli kunagi Makedoonia usukeskus, kuid nüüd on see pälvinud juba kuurordi tiitli. Tulevikus plaanitakse sinna ehitada aga üks suurem kuurort, mistõttu tuleks seal just järgmisel aastal ära käia.

6. Pistoia, Itaalia

Pistoiale viidatakse tihti kui väikesele Firenzele, sest ka seal vohab nii kunst kui arhitektuur, kuid vaatamata sellele ei jõua sinna enamik turiste. 2017. aastal on Pistoia aga Itaalia kultuuripealinn, mistõttu on alust arvata, et sinna voorib ka üha rohkem külastajaid.

7. Seoul, Lõuna-Korea

Seoul on juba hulga aastaid pingutanud selle nimel, et muutuda turisti- ja loodussõbralikumaks ning ligitõmbavamaks. Selleks on lammutatud vanu ja koledaid sildasid ning teid ja asemele ehitatud ohtralt uusi ja ilusamaid. Lisaks on linna kaunistamas küllaldaselt parke, kus kindlasti tasuks mõni jalutuskäik teha.

8. Lissabon, Portugal

Kuigi Lissabonis on nii vaatamisväärsusi, kultuuri kui ka head rahvuskööki, jääb Portugali pealinn alati Barcelona ja Rooma varju. Seetõttu on seal endiselt veel ka üsna odav ning loodetavasti see lähiajal ka ei muutu. Linnast leiab muuseumeid peaaegu kõigest, alates vanast Egiptusest, kuni möödunud sajandi sõdadeni välja.

9. Moskva, Venemaa

Moskvat ootavad ees suured muutused ning linna hakkavad varsti ehtima modernsed varjundid. Tulevatel aastatel toimub seal palju suurvõistlusi, mistõttu on Venemaa kohustatud oma linnale uuenduskuuri tegema. Ühtlasi avatakse seal mitu muuseumi ning täiendust saavad ka transpordiliinid, mis teevad linnas liikumise oluliselt lihtsamaks.

10. Portland, Ameerika Ühendriigid

Kuigi paljud ei ole ilmselt Portlandist kunagi kuulnudki või vähemasti ei ole mõelnud selle külastamise peale, tasuks seal kindlasti ära käia. Mägede vahel asuv linnake pakub selleks piisavalt ainest. Nii võiks sinna sammud seada just augustis, et mõne mäe tipust uudistada tulevat päikesevarjutust.