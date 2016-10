22 veidrat ja naljakat fakti Jaapanist

Jaapanit külastades ootab turisti ees hulgaliselt kirevaid ekraane, imeilus loodus ja üleliia viisakad inimesed. Kui aga osata otsida, võib leida aga ka ohtralt veidraid üritusi ning traditsioone, vahendab Telegraph.

1. Kanamara Matsuri ehk terasest fallose festival - legendi kohaselt needis üks näljane ja teravate hammastega deemon ära ühe kauni neiu vagiina. Selle tulemusena kastreeriti naise kaks esimest abikaasat juba nende pulmaööl.

Kohalik sepp pakkus aga välja, et ehitab terasest fallose, et murda ära deemoni hambad ning nii needus peatada. Fallosele püstitati ka kohalikus Kawasaki linnas ka monument. Tänapäeval tähistatakse festivali peenise kujuliste maiustuste, juurviljade ja kaunistustega.

2. Inemuri - kui meil võib tööl tukastamise eest üsna suurde pahandusse sattuda, siis Jaapanis on see lausa kohustuslik. Need, kes on kõvasti tööd rüganud, võivad ka vahepeal veidi magada. Seepärast on nii mõnedki hakanud Inemurit teesklema, et näidata, et nad on tublid töötajad. Siiski tuleb magamise ajal alati jääda püsti asendisse istuma.

3. Teenindaja kohvikud - trend levib peamiselt Tokyos ning kui kellelgi on soov osta teenijatüdruku riietes töötajatelt naerunägudega tassikooke või karukujulist jäätist, siis tuleb sammud seada just ühte neist paljudest kohvikutest.

4. Armuhotellid - umbes kaks protsenti jaapanlastest külastab mõnd armuhotelli iga päev. Seal ei pea veetma tervet ööd, vaid toa saab enda valdusesse ka vaid paari tunni kaupa. Tavaliselt asuvad need hotellid raudteejaamade läheduses ning neid aitavad ära tunda südamekujutised siltidel. Lihtsamates hotellides saab broneerida tavalise toa, kuid ekstravagantsemates saab valida toa temaatikat, rentida kostüüme ning tubades on tihti ka keerlevad voodid, peegellaed, karaokemasinad ja neoon valgustus.

5. Lüristamine - kui mujal maailmas peetakse lüristamist ja kõiksugu matsutamist söögilauas ebaviisakaks, siis Jaapanis tuleb kindlasti kõik häälitsused ritta seada. Luristamine näitab kokale, et toit on hea ning ühtlasi võimaldab see ka sööjal saada korraga suhu nii nuudlid kui ka leem, mis koos annavad tõelise maitseelamuse.

6. Kõverad hambad - jaapanlaste iluideaaliks on kõverad hambad. Viimasel ajal on eriti hakanud levima trend, kus noored lasevad endale suhu panna nii-öelda topelt hambad. Jaapanis tuntakse seda yaeba nime all. Kihvadele asetatakse lisakihid, mis toovad kihvad esile ja jätavad kõveramate hammaste mulje.

7. Kaisutamise kohvikud - kohvikutes saavad mehed minna naiste kõrvale magama. Igasugune seksuaalne lähenemine on seejuures aga keelatud. Lisateenustena saab juurde osta minuti kaupa üksteisele silma vaatamist ning kolme minuti kaupa naise juuste silitamist.

Kaisutama / Scanpix

8. Hadaka Matsuri - festival, kus osaleb tuhandeid mehi. Kõik nad koorivad end paljaks, kattes vaid oma intiimpiirkonna. Iidse uskumuse kohaselt suudavad paljad mehed paremini kurjasid vaimusid sisse imeda.

9. Ganguro - otsetõlkes tähendab see musta nägu. Moetrendi järgides tuleb end päevitada võimalikult pruuniks ning siis lisada ohtralt jumestuskreemi. Silmad värvitakse samuti ära väga tugevalt ning kogu välimust ehivad veel pleegitatud juuksed ning platvormkingad.

10. Mr. Kanso - omapärane restoran, kus saab süüa vaid purgitoitu. Menüüd ei olegi siin vaja, vaid klient saab eelnevalt riiulilt soovitud toidu välja valida. Purgitoidu nautimiseks antakse külastajatele plastikust noad ja kahvlid.

11. Kapselhotell - kui on soov lihtsalt kuskil soojas öö mööda saata, ei ole erilisi luksuseid vaja. Selleks kõlbavad hästi kapselhotellid, kus kõik «toad» on tihedasti üksteise kõrval ning neist ei leia muud kui madratsi.

12. Kummituste saar - Hashima saar Nagasaki vahetus läheduses on tuntud kummituste saarena. 1887.-1974. aastatel oli seal suur söekaevandus, kuid kui petrooleum söe asendas jäeti saar ka maha. Väike osa saarest on nüüd juba mõned aastad turistidele avatud.

13. KFC jõululaual - jõulud ei ole traditsiooniliselt olnud jaapanlaste püha, mistõttu ei ole välismaalased suutnud sealt kunagi jõulude ajal soovitud kana või kalkunit leida. Küll avastasid turistid enda jaoks kiirtoiduketi Kentucky Fried Chicken, kus just neid asju pakuti. KFC haaras aga võimalusest kinni ja toetas sellele enda turunduskampaania ning nüüd on jõulude ajal KFCs käimine jaapanlaste traditsiooniks. Nõudlus on nii suur, et toidud tuleb kuni kaks kuud ette tellida.

14. Müügiautomaat - kuigi müügiautomaate leidub kõikjal Euroopaski, siis Jaapanis on nende tootevalik oluliselt suurem. Nii saab sealt osta kõike alates elusatest vähkidest kuni aluspesuni välja. Samuti asuvad need automaadid pea igal pool, templite kõrval ja isegi Fuji mäe tipus.

15. Kancho - lapsemeelne traditsioon, mida harrastatakse peamiselt mänguväljakutel. Selleks peab üks inimene kätega püstolit imiteerima, teisele seljataha hiilima ning siis tugevasti vastu «ohvri» selga vajutama ning hüüdma «Kancho!».

16. Vetsujalanõud - paljudes Jaapani kodudes on tualetis käimiseks eraldi plastikust sussid. Kuna tualette peetakse üldjuhul räpasteks kohtadeks ning ülejäänud majapidamist väga puhtaks, siis peavad tualeti kasutajad kõik kandma ka selleks ette nähtud jalanõusid.

17. Pöidlad peitu - jaapanlaste ebausu kohaselt tuleb matuseauto möödudes peita pöidlad pihku. Kuna pöial on jaapani keeles vanem sõrm, siis seostatakse seda tegevust oma vanemate kaitsmisega.

18. Jäneste saar - Okunoshima saar on vallutanud jänesed. Väidetavalt toodi nad sinna Teise maailmasõja ajal, kui saarel katsetati mürkgaaside mõju ning nendes katsetes kasutati ka jäneseid. Tänaseks on nad seal end mõnusalt sisse seadnud ja kuna saarel ei elutse ühtegi kiskjat saavad nad rahus ringi hüpata.

19. Kinkide avamine - kinke ei tohi kohe avada, kui oled need kätte saanud. Viisakas on enne veidi kahelda ja need avada alles siis, kui kingi kinkija seda palub. Ühtlasi ei tohiks paberit rebida, sest seda peetakse äärmiselt ebaviisakaks.

20. Gaasimaskide saar - Miyake-jima elanikud jagavad oma saart Oyama vulkaaniga. Vulkaan on aga väga aktiivne. Viimane suurem purse toimus 2005. aastal ja sellest ajast peale on sealt eraldunud pidevalt mürgiseid gaase. Just selle tõttu peavad elanikud pidevalt kandma ka gaasimaske. Ühtlasi hakkavad linnas kõlama sireenid, kui väävlitase peaks järsult tõusma.

21. Kõige lühem eskalaator - Kawasaki kaubanduskeskuse keldris asub ilmselt maailma kõige väiksem eskalaator, mil on vaid viis astet.

22. Jänkukohvik - Tokyos võib meelt lahutada ka jänkude silitamisega. Poole tunnise sessiooni eest tuleb välja käia 17 eurot, siis võib valida endale sobiva jänese, ta endaga kaasa võtta laua äärde ning siis veeta järgmised minutid loomakest silitades.